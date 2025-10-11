يعالج "جرحى البيجر".. أسهم "نائب" ترتفع

تتجه الأنظار إلى أسهم النائب الإنتخابية في دائرة - ، حيثُ تتحدث أوساط سياسيّة عن "تحسنٍ ملحوظ" في وضعه انطلاقاً من أنشطته المختلفة ومواقفه السياسية "غير الحادة".

وتقولُ أوساط متابعة في المنطقة إنّ قد يترشح مُجدداً، لكنّ المسألة الأساسية التي تفرض نفسها الآن هي اللائحة التي سيخوض فيها غمار الإنتخابات.