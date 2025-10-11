Advertisement

لبنان

يعالج "جرحى البيجر".. أسهم "نائب" ترتفع

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-10-2025 | 05:15
A-
A+

Doc-P-1428053-638957810224127826.jpg
Doc-P-1428053-638957810224127826.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتجه الأنظار إلى أسهم النائب الياس جرادي الإنتخابية في دائرة حاصبيا ومرجعيون - جنوب لبنان، حيثُ تتحدث أوساط سياسيّة عن "تحسنٍ ملحوظ" في وضعه انطلاقاً من أنشطته المختلفة ومواقفه السياسية "غير الحادة".
Advertisement
 

وتقولُ أوساط متابعة في المنطقة إنّ جرادي قد يترشح مُجدداً، لكنّ المسألة الأساسية التي تفرض نفسها الآن هي اللائحة التي سيخوض فيها غمار الإنتخابات.
 

في المقابل، فإن أسهم جرادي تعززت في بيئة "الثنائي الشيعي" خصوصاً بعد تفجيرات البيجر العام الماضي، إذ كان من أطباء العيون الأساسيين الذين انخرطوا في معالجة عدد كبير من جرحى التفجيرات، وما زال حتى الآن.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
رسالة من أمين عام "حزب الله" إلى جرحى تفجيرات "البيجر"... ماذا جاء فيها؟
lebanon 24
11/10/2025 18:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
عام على حادثة البيجر: الصدمة التي نقلت "حزب الله" من واقع إلى آخر!
lebanon 24
11/10/2025 18:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أسهم "انفيديا" تتراجع
lebanon 24
11/10/2025 18:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
في ذكرى تفجيرات "البيجر".. دعوة من "الحزب" لمناصريه
lebanon 24
11/10/2025 18:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

حاصبيا ومرجعيون

جنوب لبنان

مرجعيون

الثنائي

نائب ال

حاصبيا

الشيعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:57 | 2025-10-11
10:51 | 2025-10-11
10:51 | 2025-10-11
10:41 | 2025-10-11
10:33 | 2025-10-11
10:17 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24