Advertisement

لبنان

بشأن الصاروخ الذي لم ينفجر في غارة المصيلح... هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
11-10-2025 | 05:14
A-
A+
Doc-P-1428056-638957815035467872.webp
Doc-P-1428056-638957815035467872.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر فوج الهندسة في الجيش، بيانا بشأن الصاروخ الذي لم ينفجر في غارة المصيلح جاء فيه: "سننتظر 72 ساعة ومن بعدها سيتم سحبه لمكان آمن ولن يتم تفجيره في منطقة المصيلح".
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": سيتم بعد قليل تفجير صاروخ غير منفجر في المصيلح من مخلفات الغارات
lebanon 24
11/10/2025 18:15:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه خسائر غارة المصيلح.. مئات الآليات تمّ تدميرها
lebanon 24
11/10/2025 18:15:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة إسرائيلية بعد "غارة المصيلح": الإعمار ممنوع
lebanon 24
11/10/2025 18:15:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الغارات جنوباً.. هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي
lebanon 24
11/10/2025 18:15:11 Lebanon 24 Lebanon 24

المصيلح

من بعد

الهند

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:57 | 2025-10-11
10:51 | 2025-10-11
10:51 | 2025-10-11
10:41 | 2025-10-11
10:33 | 2025-10-11
10:17 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24