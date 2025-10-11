Advertisement

لبنان

مارون: دماء الشهداء التي بذلت في 13 تشرين هي التي أوصلت إلى تحرير لبنان

Lebanon 24
11-10-2025 | 05:16
وضع النائب شربل مارون، برفقة هيئة قضاء البقاع الغربي في التيار الوطني الحر، أكاليل من الزهر على نصب شهداء الجيش في بلدات عانا، عين زبدة، وصغبين.
وقال مارون إن دماء الشهداء الزكية التي بذلت في 13 تشرين هي التي أوصلت إلى تحرير لبنان، مشدداً على الحاجة إلى الوحدة الوطنية وليس للتفرقة.


وقدم مارون دروعاً تقديرية لعائلات من الشهداء والمفقودين في الجيش.


  

 

 
