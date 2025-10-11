Advertisement

لبنان

"يبيع أسلحة خطرة".. لبناني يخضع للتحقيق في روسيا!

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
11-10-2025 | 05:42
تتابع السلطات الروسية تحقيقاتها مع اللبناني الموقوف لديها المدعو "ع.ب"، وتبين من خلالها أنه مُتورط ببيع أسلحة ومعدات خطرة لدولة تعتبرها روسيا عدوّة لها، إضافة إلى تورطه بكافة أنواع التهريب الخطر والنصب والاحتيال.
ومن غير المؤكد حتى الآن إن كانت هناك معطيات بتسريب معلومات تخصُّ ايران
 

وفي التحقيقات، تبين أنَّ عدداً من اللبنانيين مُتورط مع الموقوف من بينهم المدعو "ح.م.".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
