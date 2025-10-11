سرق فان من برج البراجنة... وهذا ما حلّ به بعد ساعات فقط (صورة)

Advertisement

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها لمكافحة عمليات سرقة السيارات والدرّاجات الآلية من مختلف المناطق وتوقيف مرتكبيها، بتاريخ 29-09-2025 توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بسرقة فان نوع " " لون أبيض من محلّة .بعد المتابعة، تمكّنت الشعبة المذكورة من العثور على الفان المسروق في محلّة ، حيث عملت على ضبطه.بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت إلى تحديد هويّة السارق ويدعى:ف. ص. (مواليد 1981، لبناني)بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة وخلال ساعات، أوقفته إحدى دوريات في محلّة صبرا.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بسرقة الفان المذكور من محلّة برج .أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوط المرجع المعنيّ بناءً على إشارة .