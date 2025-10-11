Advertisement

لبنان

غادرت منزلها منذ نحو شهر ونصف وتعاني أمراضًا عصبية... صفاء مفقودة (صورة)

Lebanon 24
11-10-2025 | 05:57
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة- البلاغ التّالي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقودة:

صفاء عزّام سبيتي (مواليد عام 1986، لبنانيّة)
التي غادرت منزلها في الشويفاتالعمروسية منذ حوالى الشهر والنصف تقريبًا ولم تعد حتّى تاريخه، مع العلم أنّها تعاني أمراضًا عصبية.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 433140-05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.


الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

العمروسية

القضاء ا

الشويفات

القضاء

العمرو

لبنان

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24