غادرت منزلها منذ نحو شهر ونصف وتعاني أمراضًا عصبية... صفاء مفقودة (صورة)

التي غادرت منزلها في – منذ حوالى الشهر والنصف تقريبًا ولم تعد حتّى تاريخه، مع أنّها تعاني أمراضًا عصبية.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الشويفات في وحدة على الرقم 433140-05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.