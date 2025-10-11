Advertisement

لبنان

خريس ردًا على القوات: الوحدة الوطنية أولوية في مواجهة العدوان

Lebanon 24
11-10-2025 | 06:25
A-
A+
Doc-P-1428087-638957865604183486.png
Doc-P-1428087-638957865604183486.png photos 0
رد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس اليوم على بيان الوحدة الإعلامية لـ"القوات اللبنانية"، معبراً عن استغرابه الشديد من هجوم الحزب على الرئيس نبيه بري، في وقت كان يتوقع أن يستنكر العدوان الإسرائيلي الأخير على منطقة المصيلح وما خلفه من شهداء وأضرار مادية جسيمة.
وأكد خريس أنّ الرئيس بري أكثر حرصاً على الدستور والمؤسسات، وعلى إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المحددة في أيار 2026، داعياً إلى كفّ المغامرات والانقسامات الداخلية في مرحلة حساسة يتعرض فيها لبنان للعدوان الإسرائيلي المستمر.

وشدّد على أن أفضل وجوه مواجهة العدو وفقاً لما ذكره الإمام المغيب السيد موسى الصدر هو السلم الأهلي الداخلي، مؤكداً أهمية التماسك والوحدة الوطنية.

وأشار خريس خلال حديثه بعد استقباله رئيس جمعية "هلا صور" الثقافية والاجتماعية، إلى دعم الفعاليات الثقافية والمشاريع التربوية، داعياً إلى إطلاق معرض الكتاب العربي الحادي عشر في مركز أبحار الثقافي، ومشيداً بدور الجمعية في تعزيز العودة إلى الكتاب كوسيلة حضارية لبناء لبنان الجديد.
 
(الوكالة الوطنية)
10:57 | 2025-10-11
10:51 | 2025-10-11
10:51 | 2025-10-11
10:41 | 2025-10-11
10:33 | 2025-10-11
10:17 | 2025-10-11
