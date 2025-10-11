خريس ردًا على القوات: الوحدة الوطنية أولوية في مواجهة العدوان

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

رد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس اليوم على بيان الوحدة الإعلامية لـ" "، معبراً عن استغرابه الشديد من هجوم الحزب على الرئيس ، في وقت كان يتوقع أن يستنكر العدوان الأخير على منطقة المصيلح وما خلفه من وأضرار مادية جسيمة.وأكد خريس أنّ الرئيس أكثر حرصاً على والمؤسسات، وعلى إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المحددة في أيار 2026، داعياً إلى كفّ المغامرات والانقسامات الداخلية في مرحلة حساسة يتعرض فيها للعدوان الإسرائيلي المستمر.وشدّد على أن أفضل وجوه مواجهة العدو وفقاً لما ذكره الإمام المغيب السيد موسى هو السلم الأهلي الداخلي، مؤكداً أهمية التماسك والوحدة الوطنية.وأشار خريس خلال حديثه بعد استقباله رئيس جمعية "هلا صور" الثقافية والاجتماعية، إلى دعم الفعاليات الثقافية والمشاريع التربوية، داعياً إلى إطلاق معرض الكتاب العربي الحادي عشر في مركز أبحار الثقافي، ومشيداً بدور الجمعية في تعزيز العودة إلى الكتاب كوسيلة حضارية لبناء لبنان الجديد.