زخور في يوم المحامي: المحاماة درع الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان

Advertisement

شدّد رئيس تجمع الحقوقيين المحامي في يوم المحامي على أنّ مهنة المحاماة تبقى المتراس الأول للدفاع عن الحريات العامة والخاصة، وصون الوطن على الصعيد التشريعي والقانوني والمدني، بالإضافة إلى دورها في مراقبة أداء السلطات وانتقاد أي تعسف في استخدام الحق.وأشار زخور إلى أنّ يوم المحامي في 10 تشرين الأول يُعد مناسبة لتقييم أداء المحامين في تقديم الاستشارات القانونية، ومتابعة سير العدالة في السجون والمحاكم، مع التركيز على تحسين الوضع المادي والصحي والنقابي للمحامين.وختم بأنّ المحاماة هي نضال يومي للدفاع عن الإنسان والحقوق، وأحياناً مواجهة الأقوياء وكشف الفاسدين، مؤكداً أنّ الحس الإنساني للمحامي وتميزه بالوعي العميق يُعد ما يميّز هذه المهنة ويجعلها في حماية العدالة.