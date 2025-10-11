Advertisement

لبنان

العجوز وقيسي من بيروت: سيدة العواصم لن تكون رهينة لأحد

Lebanon 24
11-10-2025 | 06:44
A-
A+
Doc-P-1428092-638957872493806904.png
Doc-P-1428092-638957872493806904.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُقد لقاء مشترك بين رئيس حركة الناصريين الأحرار الدكتور زياد العجوز ورئيس تجمع شباب عائلات بيروت علي قيسي في منطقة الطريق الجديدة، في إطار تعزيز التنسيق والتكامل حول سيدة العواصم العربية "بيروت".
Advertisement

تم خلال اللقاء الاتفاق على وضع خطة عمل شاملة لتوسيع قاعدة التحالفات الداخلية، بما يعكس إرادة أبناء العاصمة، ويصون استقلالية قرارها، ويمنع أي محاولات للضغط أو الابتزاز أو الاحتكار.

وأكد الدكتور العجوز أن "لبنان والمنطقة يواجهان تحديات كبرى"، مشيراً إلى "وجود تغييب متعمّد لدور بيروت الوطني والعروبي لما تمثله من خط صادق في الدفاع عن القضايا العربية والهوية الوطنية".

وأضاف: "لقد قررنا تفعيل التحالف والتنسيق مع مختلف المكونات البيروتية الأساسية لتوحيد الصفوف، وجعل صوت بيروت أقوى في الدفاع عن حقوق أهلها في جميع المجالات، ولتكون كلمتنا واحدة وموقفنا ثابتاً في وجه كل محاولات الإقصاء أو التهميش".

واختُتم اللقاء بتأكيد أن "بيروت ستبقى سيدة العواصم العربية، شامخة بتاريخها، حاضرة بدورها، وماضية بثقة نحو مستقبل يليق بمكانتها"، فيما شدد المشاركون على أن "بيروت لن تكون رهينة لأحد، ولن تخضع لأي سلطة غير شرعية أو وصاية، لأنها ستظل رمزاً للحرية والعروبة والكرامة الوطنية".
مواضيع ذات صلة
مخزومي عن مطمر الجديدة: لن تكون بيروت ضحية التجاذبات السياسية
lebanon 24
11/10/2025 18:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24
لوكورنو: الحكومة المقبلة يجب أن لا تكون رهينة للأحزاب
lebanon 24
11/10/2025 18:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24
العجوز: نرفض أي عدوان على أي دولة عربية
lebanon 24
11/10/2025 18:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24
العجوز: العدوان على قطر استهداف للأمن القومي العربي
lebanon 24
11/10/2025 18:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الطريق الجديدة

الطريق الجديد

طريق الجديدة

زياد العجوز

علي قيس

الناصري

العروبة

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:57 | 2025-10-11
10:51 | 2025-10-11
10:51 | 2025-10-11
10:41 | 2025-10-11
10:33 | 2025-10-11
10:17 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24