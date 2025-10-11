العجوز وقيسي من بيروت: سيدة العواصم لن تكون رهينة لأحد

Advertisement

عُقد لقاء مشترك بين رئيس حركة الناصريين الأحرار الدكتور ورئيس تجمع شباب عائلات علي قيسي في منطقة ، في إطار تعزيز التنسيق والتكامل حول سيدة العواصم العربية "بيروت".تم خلال اللقاء الاتفاق على وضع خطة عمل شاملة لتوسيع قاعدة التحالفات الداخلية، بما يعكس إرادة أبناء العاصمة، ويصون استقلالية قرارها، ويمنع أي محاولات للضغط أو الابتزاز أو الاحتكار.وأكد الدكتور العجوز أن " والمنطقة يواجهان تحديات كبرى"، مشيراً إلى "وجود تغييب متعمّد لدور بيروت الوطني والعروبي لما تمثله من خط صادق في الدفاع عن العربية والهوية الوطنية".وأضاف: "لقد قررنا تفعيل التحالف والتنسيق مع مختلف المكونات البيروتية الأساسية لتوحيد الصفوف، وجعل صوت بيروت أقوى في الدفاع عن حقوق أهلها في جميع المجالات، ولتكون كلمتنا واحدة وموقفنا ثابتاً في وجه كل محاولات الإقصاء أو التهميش".واختُتم اللقاء بتأكيد أن "بيروت ستبقى سيدة العواصم العربية، شامخة بتاريخها، حاضرة بدورها، وماضية بثقة نحو مستقبل يليق بمكانتها"، فيما شدد المشاركون على أن "بيروت لن تكون رهينة لأحد، ولن تخضع لأي سلطة غير شرعية أو وصاية، لأنها ستظل رمزاً للحرية والعروبة والكرامة الوطنية".