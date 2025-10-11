الخطيب: الدبلوماسية صامتة صمت القبور

Advertisement

ندد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الغادر على منطقة المصيلح ، وقال الخطيب تعليقا على هذا العدوان: "لقد بات واضحا بما لا يرقى إليه شك، أن الكيان الصهيوني يسعى إلى تدمير مقدرات وإمكانات الشعب، بحجة محاربة ، وإنزال الخسائر البشرية والمادية بالقطاعات الإقتصادية والمدنية ،حيث استهدف العدوان معارض عائدة لعائلات لبنانية معروفة. ويحصل ذلك في ظل صمت عربي ودولي فاضح حيال هذا العدوان. لكن الأغرب من كل ذلك هو تقاعس الحكومة عن القيام بخطوات سياسية ودبلوماسية وتحرك فاعل لردع هذا العدوان الغاشم ،وعلى الأقل رفع شكوى إلى ودعوة إلى الإنعقاد".أضاف: "يصدمنا أن الدبلوماسية اللبنانية صامتة صمت القبور حيال ما يحصل ،وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد، وكذلك بعض القوى السياسية التي لا هم لها سوى المطالبة بنزع سلاح المقاومة وتجريد من أهم عناصر قوته".وختم الخطيب، مؤكدا أن "العدوان المستمر على لبنان وأهله بات يستدعي تحركا غير عادي للسلطة السياسية ، ومغادرة حالة اللامبالاة قبل أن تتفاقم الأمور نحو ما لا يُحمد عقباه ،لأن الناس بلغ بها الغضب مبلغا ولم يعد لها طاقة على تحمل ما يحصل".