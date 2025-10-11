Advertisement

لبنان

الخطيب: الدبلوماسية صامتة صمت القبور

Lebanon 24
11-10-2025 | 06:47
A-
A+
Doc-P-1428094-638957874963623959.png
Doc-P-1428094-638957874963623959.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ندد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بالعدوان الإسرائيلي الغادر على منطقة المصيلح ، وقال الخطيب تعليقا على هذا العدوان: "لقد بات واضحا بما لا يرقى إليه شك، أن الكيان الصهيوني يسعى إلى تدمير مقدرات وإمكانات الشعب، بحجة محاربة المقاومة، وإنزال الخسائر البشرية والمادية بالقطاعات الإقتصادية والمدنية ،حيث استهدف العدوان معارض عائدة لعائلات لبنانية معروفة. ويحصل ذلك في ظل صمت عربي ودولي فاضح حيال هذا العدوان. لكن الأغرب من كل ذلك هو تقاعس الحكومة اللبنانية عن القيام بخطوات سياسية ودبلوماسية وتحرك فاعل لردع هذا العدوان الغاشم ،وعلى الأقل رفع شكوى إلى الأمم المتحدة ودعوة مجلس الأمن إلى الإنعقاد".
Advertisement

أضاف: "يصدمنا أن الدبلوماسية اللبنانية صامتة صمت القبور حيال ما يحصل ،وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد، وكذلك بعض القوى السياسية التي لا هم لها سوى المطالبة بنزع سلاح المقاومة وتجريد لبنان من أهم عناصر قوته". 

وختم الخطيب، مؤكدا أن "العدوان المستمر على لبنان وأهله بات يستدعي تحركا غير عادي للسلطة السياسية ، ومغادرة حالة اللامبالاة قبل أن تتفاقم الأمور نحو ما لا يُحمد عقباه ،لأن الناس بلغ بها الغضب مبلغا ولم يعد لها طاقة على تحمل ما يحصل".

 
مواضيع ذات صلة
وزير المالية الإسرائيلي: صمت إسرائيل تجاه الهجمات الدبلوماسية عليها غير مقبول ولا يمكن أن يستمر
lebanon 24
11/10/2025 18:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
انتحار الشباب: صرخة صامتة وسط أزمات مدوية
lebanon 24
11/10/2025 18:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
جينيفر أنيستون.. معركة صامتة مع الإنجاب استمرت عقدين
lebanon 24
11/10/2025 18:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
خلف بريق مستحضرات الجمال… مكوّنات تخفي أضرارًا صامتة
lebanon 24
11/10/2025 18:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

مجلس الأمن

الإسرائيلي

علي الخطي

نائب رئيس

اللبنانية

دبلوماسي

المقاومة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:57 | 2025-10-11
10:51 | 2025-10-11
10:51 | 2025-10-11
10:41 | 2025-10-11
10:33 | 2025-10-11
10:17 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24