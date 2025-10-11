Advertisement

لبنان

"استشفاء" في لبنان بـ"150 ألف ليرة".. "مستوصفات إنقاذية"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
11-10-2025 | 06:30
استبشر موظفو الإدارات العامّة خيراً بتحسين تقديمات تعاونية موظفي الدّولة، فباتت التغطية الطبية مرتفعة مقارنة بالفترات الماضية التي كانت الأوضاع فيها مُتراجعة.
 
اليوم، أصبحت التغطيات المالية للعلاجات والإجراءات الطبية في المستشفيات قائمة، لكن الأمر لم يمنع الكثير من الموظفين للذهاب أكثر نحو شركات التأمين التي فتحت الباب أمام "عروضات" جديدة لاستقطاب الزبائن، مع وجود إمكانية لـ"التقسيط المريح" شهرياً.
 

في المقابل، يواصل الضمان الإجتماعي رفع تقديماته، فالتغطية تحسّنت بينما المستفيدون يعودون إلى المستشفيات بعدما أعرضوا عن ذلك خلال السنوات الماضية لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج الكبيرة.
 

يقول أحد الأطباء لـ"لبنان24" إنَّ تحسينات الضمان كانت عامل "إنقاذ" للكثيرين، مشيرا إلى أنّ العناية الطبية المتحسنة في المستشفيات تعتبرُ خير دليلٍ على أن الوضع الطبي قد استقر، وذلك بجهودٍ من وزارة الصحة.
 

يلفت المتحدث إلى أن الوزارة زادت من تقديماتها للمستشفيات، فيما تُعتبر المستشفيات الحكوميّة في سُلّم أولوياتها، خصوصاً لناحية تدعيمها بأجهزةٍ طبية جديدة متطورة تخدم المواطنين.
 

لكن في المقابل، يبرز متضررون كثيرون وهم الذين "لا ضمان لهم". هنا، يقولُ المواطن نضال مهنا لـ"لبنان24" إنَّه "لا ضمان له ما يجعله أمام مصير تكبد كل تكاليف العلاج الخاصة به"، وأضاف: "أعاني من آلام في القدمين وأحتاج إلى صور شعاعية وأدوية.. الصورة العادية (xray) تصل تكلفتها إلى 35 دولاراً، هذا عدا عن الأدوية الأخرى".
 

ويتابع: "قد يكون بمقدوري دفع التكاليف لكن هناك أشخاص لا يستطيعون ذلك، خصوصاً إن لم يكن لديهم مُعيل".
 

إلى ذلك، يبرز دور مراكز الرعاية الأولية التي تقدم خدمات طبية سواء للمضمونين أو غير المضمونين وبتكاليف منخفضة. في مراكز عديدة، تكون "كشفية الطبيب" مقابل دولارات عديدة بينما في العيادات الخاصة تصل إلى 50 و 60 دولاراً. أيضاً، يجري توزيع الأدوية مجاناً، وهو أمرٌ "يسندُ المريض".
 

في منطقة عيد الأسد - الشوف، يقدم مركز المُطران مارون العمار للرعاية الصحية الأولية خدمات طبية للمواطنين وأدوية مجانية، وتقول مديرته الدكتورة دعد القزي عبر "لبنان24" إن "المستوصف يوفر المعاينات الطبية كما يقدم فحوصات الدم مجاناً للمرضى".
 

ويتعاون المركز مع جمعية "Medair" وأدى التعاون معها إلى نقلة نوعية كبيرة على صعيد عمل المستوصف وتقديمه الخدمات للمرضى، وتضيف: "زائرو المستوصف يدفعون على المعاينة الطبية 150 ألف ليرة فقط، فيما الصور الشعاعية مجانية".
وتُكمل: "جمعية الشبان المسيحيين تؤمن الأدوية المزمنة بشكل مجانيّ للمرضى الذين يدفعون بدل عدد من الأدوية مبلغ 50 ألف ليرة لبنانية فقط".
 

كذلك، تشير القزي إلى أن وزارة الصحة تقدم دعماً متواصلاً من خلال تأمين مشاريع وتعاون مستمر، مشيرة إلى أن المستوصف يعمل بشكل مستمر على تقديم أفضل الخدمات الطبية، كما يوفر مختلف الاختصاصات الطبية لاسيما للأشخاص ذوي الدخل المحدود.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

