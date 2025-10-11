Advertisement

لبنان

الخارجية تستنكر العدوان على مصيلح

Lebanon 24
11-10-2025 | 07:05
Doc-P-1428100-638957885057851134.png
Doc-P-1428100-638957885057851134.png photos 0
استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداءات الاسرائيلية التي نفذتها اسرائيل فجر اليوم السبت في منطقة مصيلح جنوبا، وقالت الوزراة:
"تستنكر وزارة الخارجية والمغتربين بأشدّ العبارات استمرار إسرائيل في اعتداءاتها المتكررة على سيادة لبنان، وآخرها العدوان الذي استهدف منطقة المصيلحقضاء صيدا، والذي أسفر عن أضرار جسيمة وأدى إلى استشهاد مواطنٍ لبناني وجرح سبعة آخرين.

إن هذا الاعتداء يشكّل خرقًا فاضحًا جديدًا للقرار الدولي رقم 1701، وللاتفاق المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي ما زالت إسرائيل تمتنع عن الالتزام به."

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين "أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه أن يعرقل الجهود الوطنية التي يبذلها الجيش اللبناني في تنفيذ خطته الرامية إلى حصر السلاح في يد القوات الشرعية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني."
