الخارجية تستنكر العدوان على مصيلح

استنكرت الاعتداءات الاسرائيلية التي نفذتها اسرائيل فجر اليوم السبت في منطقة مصيلح جنوبا، وقالت الوزراة:

"تستنكر والمغتربين بأشدّ العبارات استمرار في اعتداءاتها المتكررة على سيادة ، وآخرها العدوان الذي استهدف منطقة – ، والذي أسفر عن أضرار جسيمة وأدى إلى استشهاد مواطنٍ لبناني وجرح سبعة آخرين.



إن هذا الاعتداء يشكّل خرقًا فاضحًا جديدًا للقرار الدولي رقم 1701، وللاتفاق المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي ما زالت إسرائيل تمتنع عن الالتزام به."



وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين "أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه أن يعرقل الجهود الوطنية التي يبذلها في تنفيذ خطته الرامية إلى حصر السلاح في يد القوات الشرعية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني."