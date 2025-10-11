جولة لشيا على محطات القطار: "نحو إعادة صفارة الانطلاق للسكك اللبنانية"

Advertisement

لبّى عدد من المديرين العامين والإعلاميين دعوة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا، للمشاركة في جولة ميدانية على متن باصات النقل المشترك شملت محطات بين وصوفر مروراً بعاليه وبحمدون، بهدف تسليط الضوء على أهمية هذا القطاع الحيوي وضرورة الحفاظ على مسارات النقل السككي.انطلقت الجولة من محطة مار مخايل، حيث قدّم شيا عرضاً عن تاريخ إنشاء المحطة التي يُعاد تأهيلها حالياً بمبادرة من السفارة ووكالة التنمية الإيطالية، بالتعاون مع منظمات دولية تحت إشراف "اليونسكو" و"UN Habitat".وشارك في الجولة المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، ورئيس مجلس إدارة ومدير عام كمال حايك، ومدير عام الدفاع المدني العميد عماد خريش، ونائب حاكم مكرم بو نصار، إلى جانب عدد كبير من المديرين العامين والنقابيين والإعلاميين، بينهم نقيب المحررين جوزف القصيفي ورئيسة مجلس إدارة تلفزيون إليسار ندّاف.في محطة بعبدا، اطّلع الوفد على المنشآت السليمة، حيث أكّد رئيس جمعية "أرض لبنان" بول أبي راشد أنّ أهالي بعبدا حافظوا على السكك الحديدية. وأوضح شيا أن "الحفاظ على الممتلكات العامة مسؤولية وطنية"، مشيراً إلى العمل على إزالة التعديات عن المسارات السككية استعداداً لـ"اليوم الذي يُتخذ فيه القرار الحكومي لإطلاق صفارة انطلاق من جديد".وأضاف: "لدينا ٤٨ محطة قطارات في مختلف المناطق ، بعضها مهدّم وبعضها قائم، تمتدّ على مسافة ٤٠٣ كيلومترات بمساحة تفوق ١٠ ملايين متر مربع. هذه الجولة هي الأولى ضمن سلسلة شهرية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية إعادة إحياء قطاع النقل السككي".وفي محطة عاليه، استُعرض تاريخ المحطة التي احتفلت قبل عامين بمرور ١٢٥ عاماً على تأسيسها، بينما اختُتمت الجولة في محطة صوفر بحضور رئيسي بلديتي صوفر وبدغان وجيه ورمزي شيا.وأكد شيا من صوفر على "ضرورة إعادة الاعتبار للنقل المشترك لما يوفّره من تخفيف للازدحام وتلوث الهواء”، مشيراً إلى أن “ستة آلاف راكب يستقلون باصات النقل المشترك يومياً".أما المحطة الأخيرة في بحمدون، فشهدت جولة ميدانية بمشاركة رئيس البلدية شادي متى والمختار جبور، واختُتم اليوم بغداءٍ تكريمي للمشاركين.