هاشم: تحصين الواقع الداخلي بتوحيد الموقف الوطني

خلال جولة على منطقة العدوان في ، اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور ، أن "العدوان الذي استهدف مؤسسات وآليات، هو استكمال للعدوان الذي ما زال يستهدف وطننا رغم تفاهم وقف اطلاق النار، وهو تأكيد على تنصل العدو وعدم التزامه القرارات والمواثيق والتفاهمات، فنشوء هذا الكيان كان تجاوزا لكل اصول قيام الاوطان وما حصل اليوم مجزرة بحق املاك الناس ومصادر رزقهم، لان ما اراده العدو من حربه على المناطق الجنوبية ان يحولها منزوعة الحياة وارادة ابناء الجنوب ستبقي هذه الارض تضج بالحياة وقادرة على افشال مشروع خطير يعمل الاسرائيلي للوصول اليه"وأضاف: "ما جرى اليوم يجب ان يضعنا كلبنانيين امام مسؤولياتنا الوطنية لوضع حد لهذه الاستهدافات، عبر تحصين الواقع الداخلي بتوحيد الموقف الوطني، لان وقف الاعتداءات وانهاء يجب ان يكون من الاولويات الوطنية لمواجهة المخططات الاسرائيلية بكل الوسائل المتاحة وباسرع وقت قبل فوات الاوان".