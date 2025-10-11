Advertisement

لبنان

هاشم: تحصين الواقع الداخلي بتوحيد الموقف الوطني

Lebanon 24
11-10-2025 | 07:18
A-
A+
Doc-P-1428104-638957893116557221.png
Doc-P-1428104-638957893116557221.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خلال جولة على منطقة العدوان في المصيلح، اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، أن "العدوان الذي استهدف مؤسسات وآليات، هو استكمال للعدوان الذي ما زال يستهدف وطننا رغم تفاهم وقف اطلاق النار، وهو تأكيد على تنصل العدو وعدم التزامه القرارات والمواثيق والتفاهمات، فنشوء هذا الكيان كان تجاوزا لكل اصول قيام الاوطان وما حصل اليوم مجزرة بحق املاك الناس ومصادر رزقهم، لان ما اراده العدو من حربه على المناطق الجنوبية ان يحولها منزوعة الحياة وارادة ابناء الجنوب ستبقي هذه الارض تضج بالحياة وقادرة على افشال مشروع خطير يعمل الاسرائيلي للوصول اليه"
Advertisement

وأضاف: "ما جرى اليوم يجب ان يضعنا كلبنانيين امام مسؤولياتنا الوطنية لوضع حد لهذه الاستهدافات، عبر تحصين الواقع الداخلي بتوحيد الموقف الوطني، لان وقف الاعتداءات وانهاء الاحتلال يجب ان يكون من الاولويات الوطنية لمواجهة المخططات الاسرائيلية بكل الوسائل المتاحة وباسرع وقت قبل فوات الاوان".
 
(الوكالة الوطنية)

 
مواضيع ذات صلة
الحوثي: الأجهزة الأمنية التابعة لنا تعمل في مهمة لـ"تحصين الجبهة الداخلية من الاختراق"
lebanon 24
11/10/2025 18:18:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"سلام والقوات": توجّه لتوحيد الموقف
lebanon 24
11/10/2025 18:18:14 Lebanon 24 Lebanon 24
شبك ايادي بين سلام ولاريجاني في السرايا ومساع متعثرة لتوحيد الموقف قبل زيارة براك
lebanon 24
11/10/2025 18:18:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مساع لتوحيد الموقف الرسمي قبل زيارة براك تصطدم بالقطيعة بين "الثنائي" وسلام
lebanon 24
11/10/2025 18:18:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الاحتلال

نائب ال

التزام

دوان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:57 | 2025-10-11
10:51 | 2025-10-11
10:51 | 2025-10-11
10:41 | 2025-10-11
10:33 | 2025-10-11
10:17 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24