لبنان

وزير العمل بعد الضربات الإسرائيلية على المصيلح: سنلجأ إلى مجلس الأمن

Lebanon 24
11-10-2025 | 07:45
اعتبر وزير العمل محمد حيدر، انّ "الهدف الاساسي من الضربة الإسرائيلية في المصيلح هو القول أنه ضد اعادة الاعمار".
واشار إلى أنّ "التواصل المباشر مع العدو الاسرائيلي غير ممكن حالياً وسنلجأ إلى مجلس الأمن لأن بيانات الاستنكار لا تكفي".

وأفادت معلومات للـLBCI أنّ "حيدر تواصل من الخارج وهو في طريقه إلى واشنطن مع رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر لتأكيد استعداد الحكومة ووزارة المال لدعم المجلس في تقديم المساعدة للمتضررين من القصف الذي حصل صباح اليوم السبت". 
