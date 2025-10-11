مرقص في إيطاليا: الإعلام اللبناني جسر للتفاهم والسلام

Advertisement

شارك اللبناني، المحامي الدكتور بول مرقص، في مؤتمر دولي عقد في مدينة مودينا تحت عنوان "الذكاء الثقافي ودور الثقافة كجسر للتعاون وبناء السلام"، بمشاركة غيدو كروزيتو، ووزيرة الثقافة مبروكة توغي عثمان، ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إلى جانب عدد من الشخصيات الوزارية والثقافية والإعلامية من مختلف دول العالم.وخلال كلمته، شدد مرقص على أن الذكاء الثقافي يعني القدرة على فهم واحترام الآخرين ورؤية العالم بعيون مختلفة، مؤكدًا أن الإعلام يتحمل مسؤولية يومية في هذا المجال. وأشار إلى أن الإعلام في ، باعتباره مجتمعًا متنوعًا متعدد الأديان، يمكن أن يكون أداة للتقريب بين الناس بدلًا من التباعد.ودعا الوزير الصحفيين والمحررين والمنتجين إلى الوعي الكامل بكيفية تأثير الكلمات والصور والأخبار على المتلقي، معتبرًا أن الإعلام اللبناني يعكس مجتمعنا وهويتنا المشتركة، وإذا استُخدم بحكمة، يمكن أن يصبح جسراً يربط بين الناس ويعزز الحوار لتجنب الانقسامات.وأكد مرقص أن تعمل على دعم الإعلام المسؤول، وتعزيز التدريب والبرامج التي تنمي الثقافة الإعلامية، لا سيما بين الشباب، مشددًا على ضرورة اعتبار التنوع قوة وطنية يجب الاحتفاء بها.وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير مرقص اجتماعًا مع وزير الدفاع الإيطالي كروزيتو، نقل خلاله تحيات رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الوطني ميشال منسى، حيث أعرب الوزير الإيطالي عن رغبته في زيارة لبنان وقوات "اليونيفيل" العاملة في الجنوب خلال شهر كانون الأول المقبل.