لبنان

مرقص في إيطاليا: الإعلام اللبناني جسر للتفاهم والسلام

Lebanon 24
11-10-2025 | 08:04
شارك وزير الإعلام اللبناني، المحامي الدكتور بول مرقص، في مؤتمر دولي عقد في مدينة مودينا الإيطالية تحت عنوان "الذكاء الثقافي ودور الثقافة كجسر للتعاون وبناء السلام"، بمشاركة وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتو، ووزيرة الثقافة الليبية مبروكة توغي عثمان، ووزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، إلى جانب عدد من الشخصيات الوزارية والثقافية والإعلامية من مختلف دول العالم.
وخلال كلمته، شدد مرقص على أن الذكاء الثقافي يعني القدرة على فهم واحترام الآخرين ورؤية العالم بعيون مختلفة، مؤكدًا أن الإعلام يتحمل مسؤولية يومية في هذا المجال. وأشار إلى أن الإعلام في لبنان، باعتباره مجتمعًا متنوعًا متعدد الأديان، يمكن أن يكون أداة للتقريب بين الناس بدلًا من التباعد.

ودعا الوزير الصحفيين والمحررين والمنتجين إلى الوعي الكامل بكيفية تأثير الكلمات والصور والأخبار على المتلقي، معتبرًا أن الإعلام اللبناني يعكس مجتمعنا وهويتنا المشتركة، وإذا استُخدم بحكمة، يمكن أن يصبح جسراً يربط بين الناس ويعزز الحوار لتجنب الانقسامات.

وأكد مرقص أن وزارة الإعلام تعمل على دعم الإعلام المسؤول، وتعزيز التدريب والبرامج التي تنمي الثقافة الإعلامية، لا سيما بين الشباب، مشددًا على ضرورة اعتبار التنوع قوة وطنية يجب الاحتفاء بها.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير مرقص اجتماعًا مع وزير الدفاع الإيطالي كروزيتو، نقل خلاله تحيات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزير الدفاع الوطني ميشال منسى، حيث أعرب الوزير الإيطالي عن رغبته في زيارة لبنان وقوات "اليونيفيل" العاملة في الجنوب خلال شهر كانون الأول المقبل.
