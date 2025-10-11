محفوض: اكتساح الانتخابات الطالبية يلقي على القوات مسؤولية كبيرة

أشاد " " المحامي بنتائج الانتخابات الطالبية، حيث اكتسحت المقاعد، وقال في تصريح: "‏ليس تفصيلًا عابرًا أن تحقق القوات نتائج كاسحة في الانتخابات الطالبية الجامعية، ‏إذ إنّ شعار مؤسسة "نحو " ينسجم تمامًا مع مسار التصاعد الذي يشهده الخطاب نهجًا وسلوكًا وممارسة سياسية".

وأضاف: "غير أنّ هذه النتائج، على أهميتها، تُضاعف في المقابل حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مع اقتراب استحقاق انتخابات عام 2026، حيث يُنتظر منه ترجمة خطابه السياسي من خلال انخراط أوسع وأعمق في البنية الإدارية والمؤسساتية للجمهورية اللبنانية".