لبنان

محفوض: اكتساح الانتخابات الطالبية يلقي على القوات مسؤولية كبيرة

Lebanon 24
11-10-2025 | 08:25
أشاد رئيس حزب "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض بنتائج الانتخابات الطالبية، حيث اكتسحت القوات اللبنانية المقاعد، وقال في تصريح: "‏ليس تفصيلًا عابرًا أن تحقق القوات اللبنانية نتائج كاسحة في الانتخابات الطالبية الجامعية، ‏إذ إنّ شعار مؤسسة "نحو المستقبل" ينسجم تمامًا مع مسار التصاعد الذي يشهده الخطاب القواتي نهجًا وسلوكًا وممارسة سياسية".
وأضاف: "غير أنّ هذه النتائج، على أهميتها، تُضاعف في المقابل حجم المسؤولية الملقاة على عاتق حزب القوات اللبنانية مع اقتراب استحقاق انتخابات عام 2026، حيث يُنتظر منه ترجمة خطابه السياسي من خلال انخراط أوسع وأعمق في البنية الإدارية والمؤسساتية للجمهورية اللبنانية".
