25
o
بيروت
24
o
طرابلس
26
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير الطاقة يزور شركة كهرباء زحلة: نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص
Lebanon 24
11-10-2025
|
09:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلن
وزير الطاقة
والمياه جو صدي من
زحلة
، اليوم السبت، " ان تجربة كهرباء زحلة الناجحة والتي أثبتت فاعلية نموذج
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
، يجب تعميمها على مناطق أخرى من
لبنان
".
Advertisement
وكان وزير الطاقة زار مقرّ شركة كهرباء زحلة، حيث التقى المدير العام
أسعد
نكد، في حضور النائبين
جورج عقيص
وإلياس
اسطفان
، ورئيس بلدية زحلة سليم غزالة.
وتناول اللقاء واقع التغذية الكهربائية في زحلة والبقاع الأوسط، وسبل التعاون بين
وزارة الطاقة
والشركة لضمان استمرارية
التيار
الكهربائي وتحسين الخدمة.
كما جرى بحث نجاح تجربة كهرباء زحلة التي أثبتت فاعلية نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإمكان تطويرها وتعميمها على مناطق أخرى من لبنان.
وأشاد الوزير جو صدي بأداء الشركة ونتائجها، معتبراً أنّ "تجربة زحلة تشكّل نموذجاً يحتذى به في إدارة قطاع الكهرباء بشفافية وكفاءة"، فيما أكّد المهندس أسعد نكد
التزام
الشركة "بتأمين الكهرباء على مدار الساعة وتطوير خدماتها بما يتناسب مع حاجات المواطنين".
كما أثنى النائبان عقيص واسطفان ورئيس البلدية غزالة على التعاون القائم بين الوزارة والشركة والبلدية، مؤكدين أهمية الحفاظ على هذا النموذج الناجح وتعزيزه لما فيه مصلحة المدينة والمنطقة.
مواضيع ذات صلة
أيوب: إقرار مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص خطوة وطنية جامعة
Lebanon 24
أيوب: إقرار مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص خطوة وطنية جامعة
11/10/2025 18:19:36
11/10/2025 18:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر: الشراكة بين العام والخاص مفتاح إنعاش الاقتصاد
Lebanon 24
جابر: الشراكة بين العام والخاص مفتاح إنعاش الاقتصاد
11/10/2025 18:19:36
11/10/2025 18:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس تجمع الشركات اللبنانية: وزير الإقتصاد يتبنى الشراكة بين القطاعين
Lebanon 24
نائب رئيس تجمع الشركات اللبنانية: وزير الإقتصاد يتبنى الشراكة بين القطاعين
11/10/2025 18:19:36
11/10/2025 18:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس النواب يُقر مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 42 / 2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
Lebanon 24
مجلس النواب يُقر مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 42 / 2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
11/10/2025 18:19:36
11/10/2025 18:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
المدير العام
وزارة الطاقة
وزير الطاقة
جورج عقيص
البقاع
التيار
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
عز الدين: المرأة في صميم مستقبل الغذاء
Lebanon 24
عز الدين: المرأة في صميم مستقبل الغذاء
10:57 | 2025-10-11
11/10/2025 10:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي وسلامة يدشّنان مبنى مدرسة فريد سلامة وثانوية كفردبيان الرسمية
Lebanon 24
كرامي وسلامة يدشّنان مبنى مدرسة فريد سلامة وثانوية كفردبيان الرسمية
10:51 | 2025-10-11
11/10/2025 10:51:46
Lebanon 24
Lebanon 24
من الأنواع النادرة والمحمية في لبنان... انتشال ضبع ميت في هذه المنطقة (صور)
Lebanon 24
من الأنواع النادرة والمحمية في لبنان... انتشال ضبع ميت في هذه المنطقة (صور)
10:51 | 2025-10-11
11/10/2025 10:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "الصحة" بشأن الغارة على قلاويه
Lebanon 24
بيان من "الصحة" بشأن الغارة على قلاويه
10:41 | 2025-10-11
11/10/2025 10:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي فرح مرشحة "التيار" للانتخابات؟
Lebanon 24
ماغي فرح مرشحة "التيار" للانتخابات؟
10:33 | 2025-10-11
11/10/2025 10:33:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
13:50 | 2025-10-10
10/10/2025 01:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع سريّ عند نصرالله قبيل اغتياله.. تفاصيل يعلنها تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
اجتماع سريّ عند نصرالله قبيل اغتياله.. تفاصيل يعلنها تقرير إسرائيلي
15:30 | 2025-10-10
10/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
09:12 | 2025-10-11
11/10/2025 09:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
03:30 | 2025-10-11
11/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الجيش الإسرائيلي ينشر هذه الخريطة ويوجّه تحذيرًا عاجلًا للسكان
Lebanon 24
بالصورة... الجيش الإسرائيلي ينشر هذه الخريطة ويوجّه تحذيرًا عاجلًا للسكان
11:26 | 2025-10-10
10/10/2025 11:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:57 | 2025-10-11
عز الدين: المرأة في صميم مستقبل الغذاء
10:51 | 2025-10-11
كرامي وسلامة يدشّنان مبنى مدرسة فريد سلامة وثانوية كفردبيان الرسمية
10:51 | 2025-10-11
من الأنواع النادرة والمحمية في لبنان... انتشال ضبع ميت في هذه المنطقة (صور)
10:41 | 2025-10-11
بيان من "الصحة" بشأن الغارة على قلاويه
10:33 | 2025-10-11
ماغي فرح مرشحة "التيار" للانتخابات؟
10:17 | 2025-10-11
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
11/10/2025 18:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
11/10/2025 18:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
11/10/2025 18:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24