وزير الطاقة يزور شركة كهرباء زحلة: نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص

Advertisement

وكان وزير الطاقة زار مقرّ شركة كهرباء زحلة، حيث التقى المدير العام نكد، في حضور النائبين وإلياس ، ورئيس بلدية زحلة سليم غزالة.وتناول اللقاء واقع التغذية الكهربائية في زحلة والبقاع الأوسط، وسبل التعاون بين والشركة لضمان استمرارية الكهربائي وتحسين الخدمة.كما جرى بحث نجاح تجربة كهرباء زحلة التي أثبتت فاعلية نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإمكان تطويرها وتعميمها على مناطق أخرى من لبنان.وأشاد الوزير جو صدي بأداء الشركة ونتائجها، معتبراً أنّ "تجربة زحلة تشكّل نموذجاً يحتذى به في إدارة قطاع الكهرباء بشفافية وكفاءة"، فيما أكّد المهندس أسعد نكد الشركة "بتأمين الكهرباء على مدار الساعة وتطوير خدماتها بما يتناسب مع حاجات المواطنين".كما أثنى النائبان عقيص واسطفان ورئيس البلدية غزالة على التعاون القائم بين الوزارة والشركة والبلدية، مؤكدين أهمية الحفاظ على هذا النموذج الناجح وتعزيزه لما فيه مصلحة المدينة والمنطقة.