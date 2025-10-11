الحجار وحيدر يزوران الجريحة أماني بزي في بيروت

Advertisement

زار كل من والبلديات أحمد ووزيرالعمل محمد ، الجريحة أماني بزي شرارة في مستشفى ، حيث تتلقى العلاج إثر إصابتها في الغارة التي استهدفت .وأعرب الوزيران الحجار وحيدر عن تضامنهما الكامل معها، وتمنيا الشفاء العاجل لها ولابنتها المصابة، سائلَين لزوجها وأطفالها الذين استشهدوا في الاعتداء.