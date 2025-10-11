Advertisement

لبنان

الحجار وحيدر يزوران الجريحة أماني بزي في بيروت

Lebanon 24
11-10-2025 | 10:06
 زار كل من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزيرالعمل محمد حيدر، الجريحة أماني بزي شرارة في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، حيث تتلقى العلاج إثر إصابتها في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بنت جبيل.
وأعرب الوزيران الحجار وحيدر عن تضامنهما الكامل معها، وتمنيا الشفاء العاجل لها ولابنتها المصابة، سائلَين الرحمة لزوجها وأطفالها الذين استشهدوا في الاعتداء.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24