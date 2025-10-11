عز الدين: المرأة في صميم مستقبل الغذاء

Advertisement

أكدت رئيسة النيابية أن "النساء يمتلكن نقاط قوة خفية في النظم الغذائية، وهنّ القلب النابض لها، رغم بقائهن في الظل"، مشيرة إلى أن الثقافة "تزخر بنماذج نساء فاعلات في الزراعة والطهو وصنع القرار".جاء كلامها خلال لقاء بعنوان " صميم مستقبل الغذاء" نظمته جمعية Initiate بالشراكة مع للمرأة في ، بحضور ممثلة الهيئة المسيري وفعاليات محلية.وأوضحت أن المشروع المشترك مع الهيئة "يهدف إلى تمكين النساء والنازحات من زراعة أراضٍ بلدية ضمن برنامج الأجور مقابل العمل"، ما يمنحهنّ "شعورًا بالكرامة والسيادة على خياراتهن".