لبنان

عز الدين: المرأة في صميم مستقبل الغذاء

Lebanon 24
11-10-2025 | 10:57
أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية عناية عز الدين أن "النساء يمتلكن نقاط قوة خفية في النظم الغذائية، وهنّ القلب النابض لها، رغم بقائهن في الظل"، مشيرة إلى أن الثقافة اللبنانية "تزخر بنماذج نساء فاعلات في الزراعة والطهو وصنع القرار".
جاء كلامها خلال لقاء بعنوان "النساء في صميم مستقبل الغذاء" نظمته جمعية Initiate بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ثانوية صور الرسمية، بحضور ممثلة الهيئة جيلان المسيري وفعاليات محلية.

وأوضحت عز الدين أن المشروع المشترك مع الهيئة "يهدف إلى تمكين النساء والنازحات من زراعة أراضٍ بلدية ضمن برنامج الأجور مقابل العمل"، ما يمنحهنّ "شعورًا بالكرامة والسيادة على خياراتهن".
 
(الوكالة الوطنية)

 
