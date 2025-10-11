22
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"تاتش" تحصدُ 34550 دولاراً من "المزاد العلني الالكتروني الأول" على الأرقام المميزة
Lebanon 24
11-10-2025
|
11:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
شركة تاتش
عن النتائج التي أفضت إليها الجولة الأولى من المزاد العلني الالكتروني الذي أطلقته رسمياً في بداية الشهر الجاري على أول رقمين خليويين مميزين، الأول مصنّف برونزي Bronze وهو 79 79 78 78، والثاني مصنّف ذهبي Golden وهو 11 7777 78.
Advertisement
ولدى انتهاء المزاد العلني الالكتروني، حصدت الشركة مبلغاً إجمالياً وقدره 34550 دولاراً أميركيا، من ضمنه اشتراكات التسجيل في المزاد على الرقمين، وأمام الرابح بكل رقم 7 أيام ليتوجه خلالها شخصياً لشراء الرقم وإلا يلغى حجزه، وفق ما قالت "تاتش" في بيانها.
وقد شارك في الجولة الأولى من المزاد العلني الالكتروني 206 مشتركين تنافسوا فيما بينهم على الرقمين المعروضين بشفافية تامة، إذ تمكنوا من رؤية الأسعار التي كانت تعرض مباشرة عبر الموقع الالكتروني للشركة وتطبيقها الخليوي، وواكبوا مسار المزاد طيلة يومين قبل أن يتوقف تلقائياً وفق التوقيت المحدّد مسبقاً.
وتعليقاً على نتائج المزاد العلني الالكتروني الأول، قال رئيس مجلس إدارة شركة تاتش والمدير العام
كريم سليم سلام
: "إن النتائج دليلٌ قاطع على مدى رغبة المستخدم اللبناني باقتناء أرقام خليوية مميزة، وأصبح هذا الأمر متاحاً له بعدما نقل وزير الاتصالات
شارل الحاج
الأرقام المميزة إلى الشركة، وأعطى فرصاً متساوية للحصول عليها مباشرة وبشفافية ومن دون أي وساطة، من خلال المزاد الالكتروني". وأضاف سلام أن المزاد العلني الالكتروني يشكّل خطوةً إلى الأمام نحو التحّول الرقمي الذي تسعى شركة تاتش إلى تعميمه في مختلف جوانب أعمالها".
وأشار سلام "أن بيع الأرقام المميزة بالمزاد العلني الالكتروني يشكّل وسيلةً إضافية لرفد المزيد من الواردات للخزينة
اللبنانية
، علماً أنها ستوظّف في مشاريع إنمائية، بما فيها تقوية شبكة تاتش وتوسعتها بهدف تعزيز تجربة المستخدم على صعيد خدمة المكالمات والبيانات".
في سياقٍ مواز، عرضت شركة تاتش أرقاماً خليوية مميزة جديدة للجولة الثانية من المزاد العلني الالكتروني، وقد نشرت الأرقام الجديدة على كل قنواتها الخاصة للتواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية قصيرة بها، لتطبيق أقصى درجات الشفافية في كل مراحل المزاد العلني الالكتروني.
مواضيع ذات صلة
"تاتش" تطلق المزاد العلني الالكتروني على الأرقام الخليوية المميزة
Lebanon 24
"تاتش" تطلق المزاد العلني الالكتروني على الأرقام الخليوية المميزة
12/10/2025 04:28:20
12/10/2025 04:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بلا قيود.. أرقام "مميّزة" للبنانيين
Lebanon 24
بلا قيود.. أرقام "مميّزة" للبنانيين
12/10/2025 04:28:20
12/10/2025 04:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
في ظهورها العلني الأول بعد أزمتها الصحية.. أنغام تحضر حفل "كايروكي"
Lebanon 24
في ظهورها العلني الأول بعد أزمتها الصحية.. أنغام تحضر حفل "كايروكي"
12/10/2025 04:28:20
12/10/2025 04:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الارقام المميزة.. هذا ما أعلنته وزارة الاتصالات
Lebanon 24
بشأن الارقام المميزة.. هذا ما أعلنته وزارة الاتصالات
12/10/2025 04:28:20
12/10/2025 04:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
كريم سليم سلام
المدير العام
شارل الحاج
كريم سليم
سليم سلام
شركة تاتش
اللبنانية
شركة م
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:50 | 2025-10-11
11/10/2025 04:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"سوان دانس".. فرقة ترفع اسم لبنان عالياً في إسبانيا!
Lebanon 24
"سوان دانس".. فرقة ترفع اسم لبنان عالياً في إسبانيا!
16:26 | 2025-10-11
11/10/2025 04:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في معرض رشيد كرامي الدولي.. انطلاق "مهرجان طرابلس الرياضي"
Lebanon 24
في معرض رشيد كرامي الدولي.. انطلاق "مهرجان طرابلس الرياضي"
16:03 | 2025-10-11
11/10/2025 04:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في الشوف.. "جثة داخل منزل" وهذه هوية الضحية
Lebanon 24
في الشوف.. "جثة داخل منزل" وهذه هوية الضحية
15:59 | 2025-10-11
11/10/2025 03:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
Lebanon 24
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
15:39 | 2025-10-11
11/10/2025 03:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
13:29 | 2025-10-11
11/10/2025 01:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
03:30 | 2025-10-11
11/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
09:12 | 2025-10-11
11/10/2025 09:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
10:17 | 2025-10-11
11/10/2025 10:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُمهّد الطريق للتطهير العرقي في جنوب لبنان.. تقرير بريطاني يكشف التفاصيل
Lebanon 24
إسرائيل تُمهّد الطريق للتطهير العرقي في جنوب لبنان.. تقرير بريطاني يكشف التفاصيل
05:30 | 2025-10-11
11/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:50 | 2025-10-11
مقدمات النشرات المسائيّة
16:26 | 2025-10-11
"سوان دانس".. فرقة ترفع اسم لبنان عالياً في إسبانيا!
16:03 | 2025-10-11
في معرض رشيد كرامي الدولي.. انطلاق "مهرجان طرابلس الرياضي"
15:59 | 2025-10-11
في الشوف.. "جثة داخل منزل" وهذه هوية الضحية
15:39 | 2025-10-11
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
15:35 | 2025-10-11
حيدر من المصيلح: العدوان رسالة إسرائيلية لمنع الإعمار
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
12/10/2025 04:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
12/10/2025 04:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
12/10/2025 04:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24