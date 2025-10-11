كرامي اطّلعت على تحضيرات إطلاق نسخة جديدة من مسابقة الكتابة الوطنية

إجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مع رئيس مجلس ادارة بنك "بيمو" ومديره العام عبجي صاحب مبادرة المسابقة الوطنية للكتابة " كما نحلم به: دعوا الجدران تحكي"، وذلك في لقاء للتعارف والاطلاع على المبادرة، في حضور فريق عمل البنك والشركاء من اللجنةِ الوطنيّةِ اللبنانيّةِ لليونسكو، المعهدِ الفرنسيّ في لبنان، مكتبةِ أنطوان، صحيفةِ لوريان لو جور، جمعيّةِ السبيل.

Advertisement



وبحسب بيان، اطلعت كرامي منهم على التحضيرات لإطلاق النسخة الرابعة من المسابقة التي وُلدت عامَ 2022.

وتهدفُ مبادرةُ بنكِ "بيمو" إلى إحياءِ الأملِ لدى الشبابِ اللبناني، من خلالِ دعوتِهم إلى إعادةِ اكتشافِ لبنانَ عبرَ الكتابة. فهي مشروعٌ تربويٌّ يُعزّزُ اكتشافَ الذاتِ والآخر، والانتماءَ إلى الجذور، وإعادةَ الاتصالِ بها، لجيلٍ يُجسّدُ لبنانَ — لبنانَ كما نَحلُمُ به.





وشرحت رئيسة مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة في الوزارة صونيا ، المشروعَ واستعرضت مسيرتَهُ، وتطرّقت إلى النُّسَخِ السابقةِ التي حملت عناوينَ متعدّدةً، منها "لبنانُ أحلامِنا" (2023)، و"الحدائقُ الخفيّةُ لبيروت" (2024)، و"رسالةٌ إلى عائلتي في الاغتراب" (2025).





وزيرة التربية رحبت بالحضور، معبرة عن تقديرها لهذه المبادرة الثقافية الوطنية، ووجهت الشكر للدكتور عبجي وبنك بيمو وجميع الشركاء على "هذا الجهد المتنامي على مدى أربع سنوات تحولت فيها المبادرة إلى موعد سنوي ثقافي مميز يتمثل بكتابة وجدانية غنية ومعبرة عن تدفق العواطف والتعلق بلبنان والربط بين جناحيه المقيم والمغترب".





ورأت ان "هذه المبادرةِ التربويّةِ والوطنيّةِ تسهم في إحياءِ روحِ الإبداعِ لدى الشبابِ اللبناني، وتعزيزِ العلاقةِ بين التعليمِ والثقافةِ والمواطنة".