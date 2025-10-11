Advertisement

لبنان

سلام تابع تداعيات العدوان على المصيلح وطلب تقديم الدعم للمتضررين

Lebanon 24
11-10-2025 | 12:45
A-
A+
Doc-P-1428194-638958088493699948.webp
Doc-P-1428194-638958088493699948.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تابع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الموجود خارج لبنان منذ صباح اليوم تداعيات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف مصالح تجارية ومدنية في منطقة المصيلح فجراً، وذلك من خلال التواصل مع الوزراء فايز رسامني ومحمد حيدر واحمد الحجار وياسين جابر.
Advertisement
 
 
كذلك، اتصل سلام بكل من رئيس مجلس الجنوب الدكتور هاشم حيدر واطلع منه على مجرى عملية مسح الاضرار ورئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي طالبا منه تقديم كل الدعم المطلوب للمتضررين.
مواضيع ذات صلة
حيدر من المصيلح: العدوان رسالة إسرائيلية لمنع الإعمار
lebanon 24
12/10/2025 04:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع وطن الإنسان: العدوان على المصيلح يشكل خرقاً فاضحاً للقرارات الدولية
lebanon 24
12/10/2025 04:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط دان العدوان الإسرائيلي على المصيلح ودعا دول "الميكانيزم" إلى التحرك الفوري
lebanon 24
12/10/2025 04:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد العدوان الإسرائيلي على المصيلح...بيان من "حزب الله"!
lebanon 24
12/10/2025 04:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الهيئة العليا للإغاثة

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

صباح اليوم

الإسرائيلي

إسرائيل

الحجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:50 | 2025-10-11
16:26 | 2025-10-11
16:03 | 2025-10-11
15:59 | 2025-10-11
15:39 | 2025-10-11
15:35 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24