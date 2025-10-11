لبنانيون سقطوا تحت ديون "خطيرة"

Advertisement

في هذا السياق، أكّد مصدر تربوي لـ" " أنّ القسم الاكبر من الأهالي الذي أسسوا أولادهم في المدارس الخاصة رفضوا نقلهم إلى المدارس الرسمية رغم علمهم بأنّ أقساط المدارس الخاصة هذا العام ستضعهم تحت ضغط كبير.وحسب المصدر، فإنّ الخطورة لا تكمن في أنّ الأهالي أخذوا على عاتقهم تقسيط أقساط أولادهم، بل تتجلى في حال حلول نهاية العام، من دون أن يسددوا ما يتوجب عليهم، خاصة وأنّ القسم الاكبر من المدارس الخاصة لا يزال يتيح إمكانية تقسيط الأقساط على دفعات، خلال العام الدراسي.وحذّر المصدر من أنّ الخوف يكمن في حال امتناع المدارس عن إعطاء إفادة أو حتى "شهادة إنهاء" للتلميذ، في حال انتهى العام الدراسي من دون سداد كامل الدفعات.ووصّف المصدر السيناريو بالخطير، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات السابقة، وخاصة خلال سنوات الأزمة، عايش الأهالي قرارات بعض المدارس التي امتنعت عن إعطاء إفادة إنهاء للتلميذ الذي لم يدفع القسط كاملا.