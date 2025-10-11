22
لبنان
قداس في المصيلح من أجل سلامة الأهالي وشفاء الجرحى
Lebanon 24
11-10-2025
|
13:42
أقيم قداس عصر اليوم السبت في المصيلح، من أجل سلامة الأهالي وشفاء الجرحى، بحضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى، عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غادة أيوب، المستشار الإعلامي للرئيس
نبيه بري
علي حمدان، المسؤول الإعلامي لحركة "أمل" في الجنوب
علي دياب
، وذلك بعد
الغارات
الإسرائيلية
التي استهدفت البلدة فجر اليوم.
وفي السياق، أكد كاهن رعيّتي الحجّة والمصيلح الأب ميشال قنبر، أنّ "دماء المسلمين والدروز والمسيحيين امتزجت في المصيلح، لتشهد أنّ هذه الأرض خُلقت للوحدة لا للانقسام".
وكانت أيوب زارت المصيلح في قضاء
صيدا
لتفقّد الأضرار الناتجة عن الغارات،
وخلال جولتها، التقت أيوب الأهالي الذين عبّروا عن قلقهم من "تكرار الاستهدافات الجوية وتفاقم التوتر الأمني في المنطقة"، كما اطّلعت على حجم الأضرار المادية التي لحقت بالممتلكات والبنى التحتية.
وثمنت أيوب مبادرة راعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار ورئيس أساقفة أبرشية صور المارونية المطران شربل عبدالله اللذين قدما مبلغ 10 آلاف دولار لمساعدة الأهالي للمباشرة بصيانة زجاج المنازل كخطوة أولى لحملة تبرعات واسعة، وناشدا "أصحاب الأيادي البيضاء" للمساهمة في هذه الحملة لتمكين الأهالي من العودة الى منازلهم.
