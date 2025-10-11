Advertisement

لبنان

قداس في المصيلح من أجل سلامة الأهالي وشفاء الجرحى

Lebanon 24
11-10-2025 | 13:42
A-
A+
Doc-P-1428212-638958122047300201.png
Doc-P-1428212-638958122047300201.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقيم قداس عصر اليوم السبت في المصيلح، من أجل سلامة الأهالي وشفاء الجرحى، بحضور  عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى، عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غادة أيوب، المستشار الإعلامي للرئيس نبيه بري علي حمدان، المسؤول الإعلامي لحركة "أمل" في الجنوب علي دياب، وذلك بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البلدة فجر اليوم.
Advertisement


وفي السياق، أكد كاهن رعيّتي الحجّة والمصيلح الأب ميشال قنبر، أنّ "دماء المسلمين والدروز والمسيحيين امتزجت في المصيلح، لتشهد أنّ هذه الأرض خُلقت للوحدة لا للانقسام".
وكانت أيوب زارت المصيلح في قضاء صيدا لتفقّد الأضرار الناتجة عن الغارات، وخلال جولتها، التقت أيوب الأهالي الذين عبّروا عن قلقهم من "تكرار الاستهدافات الجوية وتفاقم التوتر الأمني في المنطقة"، كما اطّلعت على حجم الأضرار المادية التي لحقت بالممتلكات والبنى التحتية.
 

وثمنت أيوب مبادرة راعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار ورئيس أساقفة أبرشية صور المارونية المطران شربل عبدالله اللذين قدما مبلغ 10 آلاف دولار لمساعدة الأهالي للمباشرة بصيانة زجاج المنازل كخطوة أولى لحملة تبرعات واسعة، وناشدا "أصحاب الأيادي البيضاء" للمساهمة في هذه الحملة لتمكين الأهالي من العودة الى منازلهم.
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: شهيد و7 جرحى في الغارة الاسرائيلية على المصيلح
lebanon 24
12/10/2025 04:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: شهيد وجرحى في سلسلة غارات اسرائيلية فجراً على المصيلح
lebanon 24
12/10/2025 04:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام تابع تداعيات العدوان على المصيلح وطلب تقديم الدعم للمتضررين
lebanon 24
12/10/2025 04:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي ترأس قداسا عند قمة الصليب - فاريا: لا يمكننا إلّا أن نصلّي من أجل لبنان
lebanon 24
12/10/2025 04:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

المسيحيين

نبيه بري

علي دياب

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:50 | 2025-10-11
16:26 | 2025-10-11
16:03 | 2025-10-11
15:59 | 2025-10-11
15:39 | 2025-10-11
15:35 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24