قداس في المصيلح من أجل سلامة الأهالي وشفاء الجرحى

أقيم قداس عصر اليوم السبت في المصيلح، من أجل سلامة الأهالي وشفاء الجرحى، بحضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى، عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غادة أيوب، المستشار الإعلامي للرئيس علي حمدان، المسؤول الإعلامي لحركة "أمل" في الجنوب ، وذلك بعد التي استهدفت البلدة فجر اليوم.

وفي السياق، أكد كاهن رعيّتي الحجّة والمصيلح الأب ميشال قنبر، أنّ "دماء المسلمين والدروز والمسيحيين امتزجت في المصيلح، لتشهد أنّ هذه الأرض خُلقت للوحدة لا للانقسام".

وكانت أيوب زارت المصيلح في قضاء لتفقّد الأضرار الناتجة عن الغارات، وخلال جولتها، التقت أيوب الأهالي الذين عبّروا عن قلقهم من "تكرار الاستهدافات الجوية وتفاقم التوتر الأمني في المنطقة"، كما اطّلعت على حجم الأضرار المادية التي لحقت بالممتلكات والبنى التحتية.