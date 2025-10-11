Advertisement

في لبنان.. "حراك سعودي" وارتياح

خاص "لبنان 24"

11-10-2025 | 13:51
تتحدث أوساط سياسية عن أن حراكاً سعودياً حثيثاً بدأ بشكل فعال وشامل للتأكيد على إجراء الإنتخابات النيابية في لبنان وعدم المساس بالمهل الدستورية مع التأكيد على وجوب إجراء الإستحقاقات كاملة في مواعيدها.
وتقول الأوساط المواكبة إنَّ ما يجري يُعطي مؤشرات إيجابية عن أن الإنتخابات ستُقام في موعدها بعكس الكلام الذي يتحدث عن تأجيلها، ما يعني وجود مظلة عربية واضحة وسعودية خاصة للبنان.
 

وتوضح الأوساط أنّ للدور السعودي تأثيرا كبيرا في لبنان خلال المرحلة المقبلة، ما يؤكد أن لبنان انتقل إلى الحضن العربي مُجدداً بعد سنوات شهدت علاقات متوترة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

