في لبنان.. "حراك سعودي" وارتياح

تتحدث أوساط سياسية عن أن حراكاً سعودياً حثيثاً بدأ بشكل فعال وشامل للتأكيد على إجراء الإنتخابات النيابية في وعدم المساس بالمهل الدستورية مع التأكيد على وجوب إجراء الإستحقاقات كاملة في مواعيدها.

وتقول الأوساط المواكبة إنَّ ما يجري يُعطي مؤشرات إيجابية عن أن الإنتخابات ستُقام في موعدها بعكس الكلام الذي يتحدث عن تأجيلها، ما يعني وجود مظلة عربية واضحة وسعودية خاصة للبنان.