حيدر من المصيلح: العدوان رسالة إسرائيلية لمنع الإعمار

تفقد رئيس مجلس الجنوب هاشم بلدة المصيلح والقرى المجاورة إثر العدوان الذي استهدف المنطقة فجر اليوم.

وفي تصريح له بعد الجولة، قال حيدر: "الاعتداء اليوم هو حلقة من مسلسل الإجرام الإسرائيلي المستمر على ، وهناك معانٍ لهذا الاستهداف: أولاً، مكان الاستهداف له معنى كبير. ثانياً، المستهدف اليوم هو آليات تُستعمل في البناء، وهناك رسالة مفادها أنه ممنوع في لبنان".





أضاف: "سبق للعدو أن استهدف آليات في أنصارية وأخرى كانت تعمل لصالح مجلس الجنوب لإزالة الردم في المناطق الحدودية، فهذه رسالة واضحة من العدو مفادها أنه ممنوع إعادة الإعمار وممنوع على الناس العودة إلى بيوتها. ولكن هذا لن يثنينا عن إعادة الإعمار، والوقوف إلى جانب أهلنا، والتعويض عليهم، وإعادتهم إلى قراهم".





وتابع: "منذ الصباح الباكر، اتصل دولة ، وحثّنا على الوقوف إلى جانب الناس ورؤية حاجاتهم. كما كانت هناك اتصالات من عدد من الوزراء، وأولهم ياسين جابر الذي وضع قدرات الدولة بتصرّفنا، بالإضافة إلى زيارة عدد من الوزراء للمنطقة، في دليلٍ على اهتمام الحكومة بالوقوف إلى جانب أهلنا والتعويض عليهم".

