لبنان
حيدر من المصيلح: العدوان رسالة إسرائيلية لمنع الإعمار
Lebanon 24
11-10-2025
|
15:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفقد رئيس مجلس الجنوب هاشم
حيدر
بلدة المصيلح والقرى المجاورة إثر العدوان
الإسرائيلي
الذي استهدف المنطقة فجر اليوم.
وفي تصريح له بعد الجولة، قال حيدر: "الاعتداء اليوم هو حلقة من مسلسل الإجرام الإسرائيلي المستمر على
لبنان
، وهناك معانٍ لهذا الاستهداف: أولاً، مكان الاستهداف له معنى كبير. ثانياً، المستهدف اليوم هو آليات تُستعمل في البناء، وهناك رسالة مفادها أنه ممنوع
إعادة الإعمار
في لبنان".
أضاف: "سبق للعدو أن استهدف آليات في أنصارية وأخرى كانت تعمل لصالح مجلس الجنوب لإزالة الردم في المناطق الحدودية، فهذه رسالة واضحة من العدو مفادها أنه ممنوع إعادة الإعمار وممنوع على الناس العودة إلى بيوتها. ولكن هذا لن يثنينا عن إعادة الإعمار، والوقوف إلى جانب أهلنا، والتعويض عليهم، وإعادتهم إلى قراهم".
وتابع: "منذ الصباح الباكر، اتصل دولة
الرئيس نبيه بري
، وحثّنا على الوقوف إلى جانب الناس ورؤية حاجاتهم. كما كانت هناك اتصالات من عدد من الوزراء، وأولهم
وزير المالية
ياسين جابر الذي وضع قدرات الدولة بتصرّفنا، بالإضافة إلى زيارة عدد من الوزراء للمنطقة، في دليلٍ على اهتمام الحكومة بالوقوف إلى جانب أهلنا والتعويض عليهم".
ومساءً، تلقّى رئيس مجلس الجنوب اتصالاً في هذا الشأن من رئيس الحكومة
نواف سلام
.
