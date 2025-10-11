Advertisement

لبنان

"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
11-10-2025 | 15:39
رغم ارتفاع أسعار الذهب، برز في المقابل أيضاً إقبال على شراء "أونصات الفضة" بشكل لافت في السوق اللبناني، وذلك وسط توقعات بازدياد مُستقبلي.
وحالياً، فإن سعر "أونصة الفضة" عالمياً يصلُ إلى 50 دولاراً، ما دفع بكثيرين للاستحواذ عليها وشرائها في الوقت الراهن وبيعها على سعر مُرتفع.
 

وقال مصدر في سوق الصاغة لـ"لبنان24" إنَّ أسعار الفضة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً ولافتاً، مشيراً إلى أن اقتناء الفضة حالياً قد يكون مناسباً للكثيرين خصوصاً أن سعر الأونصة ليس باهظاً مقارنة مع الذهب الذي بلغ سعر أونصته 4000 دولاراً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
"خاص لبنان24"

