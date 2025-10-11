"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟

رغم ارتفاع أسعار ، برز في المقابل أيضاً إقبال على شراء "أونصات الفضة" بشكل لافت في السوق اللبناني، وذلك وسط توقعات بازدياد مُستقبلي.

وحالياً، فإن سعر "أونصة الفضة" عالمياً يصلُ إلى 50 دولاراً، ما دفع بكثيرين للاستحواذ عليها وشرائها في الوقت الراهن وبيعها على سعر مُرتفع.