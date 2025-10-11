Advertisement

لبنان

في الشوف.. "جثة داخل منزل" وهذه هوية الضحية

Lebanon 24
11-10-2025 | 15:59
A-
A+
Doc-P-1428234-638958205083325887.jpg
Doc-P-1428234-638958205083325887.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عثر، مساء اليوم السبت، على جثة المدعو "ح.ز" داخل منزله الكائن في محلة السمقانية قضاء الشوف، وتبيّن أنه معاون أول في قوى الأمن الداخلي.
Advertisement


حضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبدأت التحقيقات الميدانية بإشراف القضاء المختص.


كذلك، وصلت إلى الموقع فرق الإسعاف التي تولّت نقل الجثة فور انتهاء الكشف الميداني والإجراءات القانونية إلى المستشفى.


ولا تزال ملابسات الحادث قيد المتابعة والتحقيق وبانتظار تقرير الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
في صيدا.. "جثة" داخل منزل!
lebanon 24
12/10/2025 04:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة غريبة… جثة امرأة تسقط داخل منزل!
lebanon 24
12/10/2025 04:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على جثة رجل داخل منزله في سوق الخضار
lebanon 24
12/10/2025 04:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
lebanon 24
12/10/2025 04:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

القضاء ا

في الشوف

القضاء

الشرع

بانت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:50 | 2025-10-11
16:26 | 2025-10-11
16:03 | 2025-10-11
15:39 | 2025-10-11
15:35 | 2025-10-11
14:34 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24