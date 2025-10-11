في الشوف.. "جثة داخل منزل" وهذه هوية الضحية

عثر، مساء اليوم السبت، على جثة المدعو "ح.ز" داخل منزله الكائن في محلة السمقانية قضاء ، وتبيّن أنه معاون أول في .

حضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبدأت التحقيقات الميدانية بإشراف المختص.





كذلك، وصلت إلى الموقع فرق الإسعاف التي تولّت نقل الجثة فور انتهاء الكشف الميداني والإجراءات القانونية إلى المستشفى.