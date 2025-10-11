Advertisement

لبنان

في معرض رشيد كرامي الدولي.. انطلاق "مهرجان طرابلس الرياضي"

Lebanon 24
11-10-2025 | 16:03
أقيم في معرض رشيد كرامي الدولي، مهرجان طرابلس الرياضي، برعاية وزير الاعلام بول مرقص ممثلاً بالمحامي شادي البستاني، وتخلله تكريم النادي الرياضي وقدماء نادي الانصار والفنان وليد توفيق واكثر من 50 رياضيا حاليين وسابقين.
استهل الحفل بكلمه للاعلامي ميشال قزي وجه فيها التحية لممثل وزير الاعلام ولأهالي طرابلس والشمال، ثم تحدث كل من أحمد السيد ومنسقة المهرجان رانيا عثمان وأبو محمود شوك عن "حراس المدينة"، وقد أجمعوا على ضرورة "تفعيل الحياة الاقتصاديه في مدينة طرابلس والاهتمام بالعمل المثمر على الارض، بالاضافة الى إنعاش معرض رشيد كرامي الدولي".


ثم جرى تكريم فريق نادي الرياضي وقدامى نادي الانصار، وكانت وقفة مع الفنان ووليد توفيق أعرب فيها عن سروره لوجوده في طرابلس.
 
 
كذلك، تخلل الحفل عرض أفلام وثائقية عن النادي الرياضي ومقاتلين رياضيين بألعاب مختلفة.
لبنان

رياضة

معرض رشيد كرامي الدولي

النادي الرياضي

نادي الرياضي

البستاني

الانصار

الرياض

الشمال

