في معرض رشيد كرامي الدولي.. انطلاق "مهرجان طرابلس الرياضي"

أقيم في ، مهرجان الرياضي، برعاية وزير الاعلام بول ممثلاً بالمحامي شادي ، وتخلله تكريم وقدماء نادي والفنان وليد توفيق واكثر من 50 رياضيا حاليين وسابقين.

استهل الحفل بكلمه للاعلامي ميشال قزي وجه فيها التحية لممثل وزير الاعلام ولأهالي طرابلس والشمال، ثم تحدث كل من أحمد السيد ومنسقة المهرجان رانيا عثمان وأبو محمود شوك عن "حراس المدينة"، وقد أجمعوا على ضرورة "تفعيل الحياة الاقتصاديه في مدينة طرابلس والاهتمام بالعمل المثمر على الارض، بالاضافة الى إنعاش معرض رشيد كرامي الدولي".





ثم جرى تكريم فريق وقدامى نادي الانصار، وكانت وقفة مع الفنان ووليد توفيق أعرب فيها عن سروره لوجوده في طرابلس.