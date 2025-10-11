"سوان دانس".. فرقة ترفع اسم لبنان عالياً في إسبانيا!

حصدت فرقة " دانس" المرتبة الأولى في مسابقتي الرقص الفولكلوري والمعاصر ضمن بطولة Fiestalonia Milenio الدولية التي أُقيمت في برافا - ، تحت رعاية ، وبمشاركة 26 فرقة من 26 دولة حول العالم.

وقد جاء هذا الفوز العالمي بتصميم كوريغرافي مميز من شانتال رباي، وبقيادة تدريبية لكل من غوا زغبي وكريستيل رباي.





في فئة الرقص الفولكلوري، فاز "سوان دانس" بالمرتبة الأولى متقدّمًا على هنغاريا (المركز الثاني) وإسبانيا (المركز الثالث).