لبنان

"سوان دانس".. فرقة ترفع اسم لبنان عالياً في إسبانيا!

Lebanon 24
11-10-2025 | 16:26
حصدت فرقة "سوان دانس" اللبنانية المرتبة الأولى في مسابقتي الرقص الفولكلوري والمعاصر ضمن بطولة Fiestalonia Milenio الدولية التي أُقيمت في كوستا برافا - إسبانيا، تحت رعاية منظمة اليونسكو، وبمشاركة 26 فرقة من 26 دولة حول العالم.
وقد جاء هذا الفوز العالمي بتصميم كوريغرافي مميز من شانتال رباي، وبقيادة تدريبية لكل من غوا زغبي وكريستيل رباي.


في فئة الرقص الفولكلوري، فاز لبنان "سوان دانس" بالمرتبة الأولى متقدّمًا على هنغاريا (المركز الثاني) وإسبانيا (المركز الثالث).
 

أما في فئة الرقص المعاصر، فحلّ لبنان أولًا، تلته بلجيكا في المركز الثاني والمغرب في المركز الثالث.
 
 
 
 
