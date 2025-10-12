Advertisement

لبنان

وجهات مثالية للسفر في فصل الخريف

آية الحاج - Aya El Hajj

Lebanon 24
12-10-2025 | 02:30
مع بداية فصل الخريف، تتغير أولويات الكثير من المسافرين. فبعد صيف مزدحم بالسياحة العائلية، ودرجات حرارة مرتفعة، ووجهات مكتظة بالمصطافين، يأتي الخريف كفترة انتقالية تمنح المسافر فرصة مختلفة تمامًا. الأجواء تصبح أكثر هدوءًا، الأسعار تبدأ بالانخفاض تدريجيًا، والخيارات تصبح أوسع أمام من يرغب بالسفر بتكلفة أقل وتجربة أكثر راحة.
 خلافًا لما يعتقده البعض، لا يعني انتهاء الصيف نهاية موسم السفر. بل على العكس، يشير عدد من خبراء السياحة وأصحاب مكاتب السفر إلى أن "الخريف هو أحد أفضل الفصول لحجز عطلة متوازنة من حيث الميزانية، الأجواء، وحتى نوعية الأنشطة المتاحة. سواء كنت تفكّر في جولة ثقافية، رحلة طبيعية، أو حتى مجرد استراحة قصيرة في مدينة أوروبية هادئة، فإن هذا الفصل يمنحك فرصًا قد لا تجدها في أي وقت آخر من السنة".
 
ومن الناحية التشغيلية، تشير تقارير مكاتب السفر إلى أن "الحجوزات خلال شهري تشرين الاول وتشرين الثاني تشهد نمطًا متزايدًا من السياح الذين يفضلون تجنّب الزحام، والاستفادة من العروض التي تطلقها شركات الطيران والفنادق.
في هذا السياق، قال الخبير السياحي نادر بلوط الذي يعمل في مجال الاستشارات السياحية منذ أكثر من 10 سنوات، إن "فصل الخريف يُعتبر من أفضل الفصول للسفر لعدة أسباب، أبرزها:
1. الطقس المناسب للأنشطة الخارجية:
في معظم دول أوروبا مثل إيطاليا، فرنسا، ألمانيا وحتى أوروبا الشرقية، يكون الطقس خلال الخريف معتدلًا، لا حارًا ولا باردًا، وهادئًا بما يكفي لممارسة أنشطة مثل المشي، استكشاف المدن القديمة، أو زيارة المعالم السياحية بدون ازدحام شديد.
2. انخفاض في الأسعار مقارنة بالصيف:
بعد انتهاء موسم الذروة الصيفي، تنخفض أسعار الفنادق والطيران بشكل ملحوظ. وهذا يتيح خيارات أوسع للميزانيات المتوسطة، وحتى للمسافرين الاقتصاديين.
3. جمال الطبيعة وتغيّر الألوان:
من أهم مزايا الخريف هو جمال المناظر الطبيعية، خصوصًا في الأماكن المعروفة بالغابات والمناطق الجبلية، مثل سويسرا، النمسا، كندا، وحتى بعض المناطق في تركيا.
4. ملاءمة الموسم للمهرجانات والفعاليات:
العديد من الدول تنظم مهرجانات الخريف مثل مهرجانات النبيذ، الحصاد، والأطعمة المحلية. هذه الفعاليات تمنح المسافر تجربة ثقافية أصيلة ومباشرة مع السكان".
 
بدورها، أشارت ريم كيوف مديرة مكتب سفريات في بيروت الى "أن الخريف هو موسم مثالي من الناحية التشغيلية أيضًا". وقالت كيوف "إن بعكس الصيف، الطلب على السفر في الخريف يكون أخف، ما يتيح لنا في مكاتب السياحة ترتيب رحلات بتفاصيل أكثر دقة، وتقديم عروض أفضل للزبائن".
 
وأكدت "أن في الخريف، يمكن السفر إلى أماكن مختلفة في أوروبا وآسيا دون الحاجة للتأقلم مع طقس قاسٍ. مثلًا، إسطنبول، جورجيا، أرمينيا، وحتى شمال المغرب كلها وجهات مريحة وجميلة في هذه الفترة".
وأفادت "بأن بسبب قلة الازدحام، تكون الحجوزات أسهل سواء على مستوى الطيران أو الإقامة. وهذا يعطي حرية أكثر للمسافر يختار المدة والمكان والميزانية اللي بتناسبه".
 
وأضافت كيوف "لاحظنا خلال السنوات الأخيرة أن الطلب على الرحلات الفردية أو رحلات شهر العسل خلال فصل الخريف، في تزايد واضح لأنه يكون هناك هدوء أكثر، وأسعار أفضل، وأجواء رومانسية خاصة في مدن مثل براغ أو فيينا".
الطقس المعتدل، انخفاض الأسعار، تنوع الوجهات، وتوفر الفعاليات الثقافية، كلها عوامل تجعل من فصل الخريف وقتًا مثاليًا للسفر. سواء كنت تخطط لعطلة قصيرة أو رحلة طويلة، فإن هذا الفصل يمنحك فرصة لاكتشاف أماكن جديدة بدون ضغوط المواسم المزدحمة، وبتكلفة أقل. ربما حان الوقت لإعادة التفكير بخططك السنوية، وجعل خريفك هذا العام بداية لمغامرة جديدة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
آية الحاج - Aya El Hajj

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24