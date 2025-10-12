Advertisement

لبنان

بعد احتراقه قبل أشهر.. وزيرة السياحة تفقدت فندقاً أثرياً أعيد تأهيله في إهدن

Lebanon 24
12-10-2025 | 02:43
تفقدت وزيرة السياحة لورا لحود فندق "كرز إهدن" الأثري في ساحة الميدان - اهدن الذي احترق سقفه وقرميده وبعض محتوياته في حزيران الماضي وأعيد ترميمه بسرعة قياسية وفق الطابع المعماري اللبناني الاصيل وعاد الى الخريطة السياحية.
وشكر مدير الفندق المحامي تيودور المكاري للحود الزيارة الخاطفة للفندق "الذي يعتبر معلماً أثرياً وسياحياً مهماً في اهدن ويشكل همزة وصل بين الماضي والحاضر".


وجالت لحود في أرجاء الفندق وأبدت أعجابها به، "صرحاً سياحياً جميلاً في عروسة المصايف اللبنانية اهدن".
