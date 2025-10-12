بعد احتراقه قبل أشهر.. وزيرة السياحة تفقدت فندقاً أثرياً أعيد تأهيله في إهدن

تفقدت وزيرة السياحة فندق "كرز " الأثري في ساحة الميدان - اهدن الذي احترق سقفه وقرميده وبعض محتوياته في حزيران الماضي وأعيد ترميمه بسرعة قياسية وفق الطابع المعماري اللبناني الاصيل وعاد الى الخريطة السياحية.

Advertisement



وشكر مدير الفندق المحامي للحود الزيارة الخاطفة للفندق "الذي يعتبر معلماً أثرياً وسياحياً مهماً في اهدن ويشكل همزة وصل بين الماضي والحاضر".