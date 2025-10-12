Advertisement

لبنان

قبيسي: إسرائيل دولة معتدية وغاراتها تستهدف الإعمار في الجنوب

Lebanon 24
12-10-2025 | 02:50
قال النائب هاني قبيسي إن الاعتداء الإسرائيلي على المصيلح، يؤكد مرة جديدة أن إسرائيل دولة معتدية قاتلة لا تكترث لقرارات دولية ولا لاتفاقات ولا لأحد.
وفي تصريح له من جرجوع، قال قبيسي: "ما يجري اليوم على مستوى المنطقة عامة ولبنان خاصة يتطلّب وحدة موقف وتماسكًا في المواجهة، لا رهانات على ما يُسمّى أولياء السلام الذين لم يحققوا شيئًا. الغارات الإسرائيلية على المؤسسات التجارية وآخرها في المصيلح، هي استهداف لإعادة الإعمار في الجنوب ومحاولة لزرع الانقسام بين الدولة وشعبها ومؤسساتها".


وأكد أن "توحّد اللبنانيين يشكّل قوة متماسكة بوجه العدو الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن "حركة أمل بقيادة الرئيس نبيه بري تعمل بدأب على حفظ وحدة لبنان والسلم الأهلي، ورفض الفتن التي يحاول البعض زرعها لإضعاف البلد".
