قبيسي: إسرائيل دولة معتدية وغاراتها تستهدف الإعمار في الجنوب

قال النائب هاني قبيسي إن الاعتداء على المصيلح، يؤكد مرة جديدة أن دولة معتدية قاتلة لا تكترث لقرارات دولية ولا لاتفاقات ولا لأحد.

وفي تصريح له من جرجوع، قال قبيسي: " ما يجري اليوم على مستوى المنطقة عامة ولبنان خاصة يتطلّب وحدة موقف وتماسكًا في المواجهة، لا رهانات على ما يُسمّى أولياء السلام الذين لم يحققوا شيئًا. على المؤسسات التجارية وآخرها في المصيلح، هي استهداف لإعادة الإعمار في الجنوب ومحاولة لزرع الانقسام بين الدولة وشعبها ومؤسساتها".