كلاس: قصف المصيلح إمعان واضح بأن لبنان في عين الحرب

قال الوزير السابق ، أن "الاعتداءات الاسرائيلية الإجرامية و التدميرية على الجنوب، وما ينتج عنها من إغتيالات يومية وإستهدافات للمواطنين المنكوبين بأرواحهم و أرزاقهم، هي مضبطة إتهام نرفعها إلى الدول و المنظمات الدولية و قوات حفظ السلام، وتستوجب أحكام إدانةٍ وتجريم وتحرّكٍ سريع، ومواقف إنقاذية من المرجعيات الروحية و الانسانية و الحضارية ، حيث يستهدف منذ سنتين بالنار والدمار وعدّاد القتل لا يتوقف".

