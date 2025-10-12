Advertisement

لبنان

بعد حادث السفارة القطرية في مصر.. سلام يعزي نظيره القطري

Lebanon 24
12-10-2025 | 03:26
اتصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، معزياً إياه والشعب القطري وآل الضحايا في حادثة السير الأليمة التي أودت بحياة الدبلوماسيين القطريين أثناء توجههم للمشاركة في قمة شرم الشيخ.
