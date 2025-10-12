عون يعزي قطر إثر حادثة الدبلوماسيين في شرم الشيخ

عزى رئيس الجمهورية في دولة قطر الشيخ آل ثاني بوفاة الديبلوماسيين القطريين الثلاثة في حادث السير وهم في طريقهم فجر اليوم إلى شرم الشيخ للمشاركة في الاجتماع الذي يعقد غداً.

وأعرب عن حزنه للمصاب الاليم متمنياً الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا ايضا في الحادث.

