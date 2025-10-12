Advertisement

لبنان

عون يعزي قطر إثر حادثة الدبلوماسيين في شرم الشيخ

Lebanon 24
12-10-2025 | 03:47
عزى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس مجلس الوزراء في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بوفاة الديبلوماسيين القطريين الثلاثة في حادث السير وهم في طريقهم فجر اليوم إلى شرم الشيخ للمشاركة في الاجتماع الذي يعقد غداً.
وأعرب الرئيس عون عن حزنه للمصاب الاليم متمنياً الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا ايضا في الحادث.

