شيخ العقل يعزّي دولة قطر بوفاة الدبلوماسيين في شرم الشيخ

تقدم شيخ العقل لطائفة الشيخ "بتعازيه الحارة لدولة قطر حكومة وشعبا، بوفاة الدبلوماسيين القطريين الثلاثة خلال حادث سير وهم في طريقهم للمشاركة في اجتماع في شرم الشيخ".

