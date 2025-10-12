Advertisement

لبنان

شيخ العقل يعزّي دولة قطر بوفاة الدبلوماسيين في شرم الشيخ

Lebanon 24
12-10-2025 | 05:15
تقدم شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى "بتعازيه الحارة لدولة قطر حكومة وشعبا، بوفاة الدبلوماسيين القطريين الثلاثة خلال حادث سير وهم في طريقهم للمشاركة في اجتماع في شرم الشيخ". 
وأعرب أبي المنى عن "تضامنه مع الأخوة القطريين الساعين لإحلال السلام"، مبدياً "مؤاساته القلبية للمصاب ومشاعره الطيبة لذويهم"، ومتمنياً "الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا أيضاً في الحادث الأليم".
 
 
