فضل الله يحذر من استغلال إسرائيل وقف النار في غزة للتصعيد في لبنان

12-10-2025 | 03:45
رحب العلّامة السيد علي فضل الله خلال لقاءٍ حواري في المركز الإسلامي الثقافي بحارة حريك بعنوان "مفهوم التواصل في الإسلام"، بقرار وقف إطلاق النار في غزة، معتبرًا أنه ثمرة صمود الشعب الفلسطيني وضغط الرأي العام العالمي، لكنه حذّر في الوقت نفسه من محاولات إسرائيل استغلال الهدوء للتصعيد في لبنان، داعيًا إلى جهوزية وطنية وحوار شامل يكرّس الوحدة الداخلية.
كما انتقد السجالات حول قانون الانتخابات في لبنان، مشددًا على ضرورة وضع قوانين عادلة تعكس المصلحة الوطنية لا المصالح الطائفية، وتعزيز ثقافة الناخبين لاختيار الأكفأ والأصدق بعيدًا عن العصبيات الحزبية والمذهبية.
