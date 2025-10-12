فضل الله يحذر من استغلال إسرائيل وقف النار في غزة للتصعيد في لبنان

Advertisement

رحب العلّامة خلال لقاءٍ حواري في الثقافي بحارة حريك بعنوان "مفهوم التواصل في "، بقرار وقف إطلاق النار في غزة، معتبرًا أنه ثمرة صمود الشعب الفلسطيني وضغط الرأي العام العالمي، لكنه حذّر في الوقت نفسه من محاولات استغلال الهدوء للتصعيد في ، داعيًا إلى جهوزية وطنية وحوار شامل يكرّس الوحدة الداخلية.كما انتقد السجالات حول في لبنان، مشددًا على ضرورة وضع قوانين عادلة تعكس المصلحة الوطنية لا المصالح الطائفية، وتعزيز ثقافة الناخبين لاختيار الأكفأ والأصدق بعيدًا عن العصبيات الحزبية والمذهبية.