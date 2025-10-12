Advertisement

لبنان

مخزومي عزى دار الفتوى بمدير الشؤون الادارية

Lebanon 24
12-10-2025 | 05:29
A-
A+
Doc-P-1428364-638958690567926916.png
Doc-P-1428364-638958690567926916.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "أكس": "أتقدّم بأحرّ التعازي وصادق المواساة إلى دار الفتوى وعائلة الشيخ صلاح الدين فخري، مدير الشؤون الإدارية في دار الفتوى، الذي خسرناه كقامة دينية ومثال في العمل الديني والإداري وخدمة المجتمع. نسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنّاته، ويلهم عائلته وذويه الصبر والسلوان".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دريان نعى مدير الشؤون الإدارية في دار الفتوى: لبنان خسر عالماً وفقيها كبيراً
lebanon 24
12/10/2025 14:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الكسار من دار الفتوى: نؤيد مواقف المفتي الداعية لبناء مشروع وطني جامع
lebanon 24
12/10/2025 14:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
4 أيلول.. دار الفتوى تعلن ذكرى المولد النبوي
lebanon 24
12/10/2025 14:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان أكّد أهمية التنسيق والتعاون والتواصل بين دار الفتوى ومشيخة الازهر
lebanon 24
12/10/2025 14:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب فؤاد مخزومي

صلاح الدين فخري

الشؤون الإدارية

فؤاد مخزومي

صلاح الدين

الشيخ صلاح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:43 | 2025-10-12
06:32 | 2025-10-12
06:24 | 2025-10-12
06:22 | 2025-10-12
06:19 | 2025-10-12
06:10 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24