لبنان

عبد الله: وصول التجهيزات والمعدات المطلوبة لضخ مياه آبار بسري الى الاقليم

Lebanon 24
12-10-2025 | 06:10
كتب عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله على صفحته على فايسبوك: "مؤسسة بريدي التي تنفذ مشروع جر مياه آبار بسري لري قرى وبلدات اقليم الخروب استقدمت التجهيزات والمعدات والدفاشات المطلوبة للضخ في الخزان المركزي، على أمل ان تنفذ مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان في القريب العاجل كما وعد مديرها العام قساطل الربط بين الآبار والتجهيزات المشار لها وبين الخزان، والرهان ان لا تعاني المنطقة من شح المياه في الصيف المقبل.  الشكر لكل من بدأ بالمشروع وتابع مراحله، لرئيس مجلس الانماء والأعمار ومفوض الحكومة فيه، ولدولة الكويت الشقيقة على استكمال اجراءات القرض الميسر وتعديل الأسعار والكلفة. ونتابع مع المصلحة مسألة تحديث الشبكة في العديد من قرى وبلدات اقليم الخروب بالتنسيق مع اتحادات البلديات".
