عبد الله: وصول التجهيزات والمعدات المطلوبة لضخ مياه آبار بسري الى الاقليم

كتب عضو "اللقاء " النائب بلال صفحته على فايسبوك: "مؤسسة بريدي التي تنفذ مشروع جر مياه آبار لري قرى وبلدات اقليم الخروب استقدمت التجهيزات والمعدات والدفاشات المطلوبة للضخ في الخزان المركزي، ان تنفذ مصلحة مياه وجبل في القريب العاجل كما وعد مديرها العام قساطل الربط بين الآبار والتجهيزات المشار لها وبين الخزان، والرهان ان لا تعاني المنطقة من شح المياه في الصيف المقبل. الشكر لكل من بدأ بالمشروع وتابع مراحله، لرئيس مجلس الانماء والأعمار ومفوض الحكومة فيه، ولدولة الشقيقة على استكمال اجراءات القرض الميسر وتعديل الأسعار والكلفة. ونتابع مع المصلحة مسألة تحديث الشبكة في العديد من قرى وبلدات اقليم الخروب بالتنسيق مع اتحادات البلديات".

