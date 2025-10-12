Advertisement

لبنان

فريق من البلديّة وكهرباء لبنان توجّه إلى جسر الصفير... إليكم ما حصل

Lebanon 24
12-10-2025 | 07:05
A-
A+
Doc-P-1428396-638958751776845461.jpg
Doc-P-1428396-638958751776845461.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إنفجار "كابل" كهربائيّ داخل حائط جسر الصفير في الضاحية الجنوبية.
Advertisement
 
 
 
وعلى الفور، توجّه فريق من بلدية برج البراجنة وكهرباء لبنان إلى المكان.
 
 
  
 
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: أعمال صيانة على جسر صفير وعند مستديرة الكولا
lebanon 24
12/10/2025 18:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية قرب جسر الصفير الحدث سبب بازدحام مروري ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير
lebanon 24
12/10/2025 18:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: فريق من الخبراء سيزور لبنان في وقت لاحق من أيلول
lebanon 24
12/10/2025 18:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من كهرباء لبنان.. إليكم تفاصيله
lebanon 24
12/10/2025 18:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24

برج البراجنة

كهرباء لبنان

لبنان 24

البراجنة

من بلدي

لبنان

صفير

اجنة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:49 | 2025-10-12
10:48 | 2025-10-12
10:46 | 2025-10-12
10:43 | 2025-10-12
10:32 | 2025-10-12
10:01 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24