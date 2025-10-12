24
لبنان
قماطي: نستنكر الافتراءات التي طالت النائب أسامة سعد
Lebanon 24
12-10-2025
|
07:21
تعليقاً على الافتراءات بِحق النائب
أسامة سعد
والراحل مصطفى سعد صرَّح مسؤول ملف
الأحزاب الوطنية
في
حزب الله
الحاج محمود
قماطي بما يلي:
تطالعنا بين الحين والآخر بعض الأصوات التي تحاول النيل بالافتراء من الدور الوطني الكبير المعطاء والمضحي لآل سعد الكرام وحملهم لقضايا الوطن والأمة، وفي مقدمتها القضية
الفلسطينية
.
إننا إذ نثمن التضحيات الجسام التي قدموها من الشهيد الكبير
معروف سعد
، والرمز المقاوم الراحل مصطفى سعد وابنته الشهيدة ناتاشا سعد، وكل
شهداء
التنظيم الشعبي الناصري
، نستنكر الافتراءات التي طالت مؤخراً النائب أسامة سعد والراحل مصطفى سعد أبناء البيت الوطني العريق، ونُعبّر عن تضامننا معهما لما يمثلان من خط وطني وعروبي مقاوم في وجه حملات الافتراء والتضليل الموجهة ضدهما.
رجّي يعطي توجيهاته لرفع شكوى عاجلة ضدّ إسرائيل
Lebanon 24
رجّي يعطي توجيهاته لرفع شكوى عاجلة ضدّ إسرائيل
10:49 | 2025-10-12
12/10/2025 10:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني يعزز جهوزيته في جاج... سيارة إسعاف في الخدمة الفورية
Lebanon 24
الدفاع المدني يعزز جهوزيته في جاج... سيارة إسعاف في الخدمة الفورية
10:48 | 2025-10-12
12/10/2025 10:48:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... "درون" إسرائيليّة تبثّ تسجيلاً صوتيّاً فوق بلدة لبنانيّة ماذا تضمّن؟
Lebanon 24
بالفيديو... "درون" إسرائيليّة تبثّ تسجيلاً صوتيّاً فوق بلدة لبنانيّة ماذا تضمّن؟
10:46 | 2025-10-12
12/10/2025 10:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف سارق مطعم في دوحة عرمون بعملية نوعية لشعبة المعلومات
Lebanon 24
توقيف سارق مطعم في دوحة عرمون بعملية نوعية لشعبة المعلومات
10:43 | 2025-10-12
12/10/2025 10:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عز الدين: نطالب بموقف لبناني حازم ضد الاعتداءات
Lebanon 24
عز الدين: نطالب بموقف لبناني حازم ضد الاعتداءات
10:32 | 2025-10-12
12/10/2025 10:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
