قماطي: نستنكر الافتراءات التي طالت النائب أسامة سعد

تعليقاً على الافتراءات بِحق النائب والراحل مصطفى سعد صرَّح مسؤول ملف في قماطي بما يلي:تطالعنا بين الحين والآخر بعض الأصوات التي تحاول النيل بالافتراء من الدور الوطني الكبير المعطاء والمضحي لآل سعد الكرام وحملهم لقضايا الوطن والأمة، وفي مقدمتها القضية .إننا إذ نثمن التضحيات الجسام التي قدموها من الشهيد الكبير ، والرمز المقاوم الراحل مصطفى سعد وابنته الشهيدة ناتاشا سعد، وكل ، نستنكر الافتراءات التي طالت مؤخراً النائب أسامة سعد والراحل مصطفى سعد أبناء البيت الوطني العريق، ونُعبّر عن تضامننا معهما لما يمثلان من خط وطني وعروبي مقاوم في وجه حملات الافتراء والتضليل الموجهة ضدهما.