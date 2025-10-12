Advertisement

لبنان

قماطي: نستنكر الافتراءات التي طالت النائب أسامة سعد

Lebanon 24
12-10-2025 | 07:21
Doc-P-1428399-638958758307405567.jpg
Doc-P-1428399-638958758307405567.jpg photos 0
تعليقاً على الافتراءات بِحق النائب أسامة سعد والراحل مصطفى سعد صرَّح مسؤول ملف الأحزاب الوطنية في حزب الله الحاج محمود قماطي بما يلي: 
تطالعنا بين الحين والآخر بعض الأصوات التي تحاول النيل بالافتراء من الدور الوطني الكبير المعطاء والمضحي لآل سعد الكرام وحملهم لقضايا الوطن والأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

إننا إذ نثمن التضحيات الجسام التي قدموها من الشهيد الكبير معروف سعد، والرمز المقاوم الراحل مصطفى سعد وابنته الشهيدة ناتاشا سعد، وكل شهداء التنظيم الشعبي الناصري، نستنكر الافتراءات التي طالت مؤخراً النائب أسامة سعد والراحل مصطفى سعد أبناء البيت الوطني العريق، ونُعبّر عن تضامننا معهما لما يمثلان من خط وطني وعروبي مقاوم في وجه حملات الافتراء والتضليل الموجهة ضدهما.
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24