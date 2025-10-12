إفرام: مبادرات رياضية في رعشين تعزز التنمية المحلية والسياحة

كتب النائب على منصة "إكس": "فخور برؤية بلدية تستضيف المرحلة الرابعة والأخيرة من للدفع الرباعي بالتعاون مع نادي كسروان الرياضي. مبادرات كهذه تُحيي روح الرياضة في مناطقنا وتعزّز السياحة والاقتصاد المحلّي. تحيّة لكل من عمل على إنجاح هذا الحدث الرياضيّ المميّز!".

