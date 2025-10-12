Advertisement

لبنان

إفرام: مبادرات رياضية في رعشين تعزز التنمية المحلية والسياحة

Lebanon 24
12-10-2025 | 07:22
A-
A+
Doc-P-1428400-638958758691878829.jpg
Doc-P-1428400-638958758691878829.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب نعمة افرام على منصة "إكس": "فخور برؤية بلدية رعشين تستضيف المرحلة الرابعة والأخيرة من بطولة لبنان للدفع الرباعي بالتعاون مع نادي كسروان الرياضي. مبادرات كهذه تُحيي روح الرياضة في مناطقنا وتعزّز السياحة والاقتصاد المحلّي. تحيّة لكل من عمل على إنجاح هذا الحدث الرياضيّ المميّز!".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فرنجيه يواكب ماراثون "المرده": دعم دائم للمبادرات الشبابية والرياضية
lebanon 24
12/10/2025 18:00:49 Lebanon 24 Lebanon 24
دبوسي: ندعم مبادرات تساهم في تنمية المجتمعات الريفية
lebanon 24
12/10/2025 18:00:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان يبلغ بوتين هاتفيا أن تركيا تعمل على تعزيز المبادرات الدبلوماسية لضمان انتهاء الحرب الأوكرانية
lebanon 24
12/10/2025 18:00:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"ستاندرد أند بورز" ترفع التصنيف الائتماني للدين المحلي اللبناني بالعملة المحلية
lebanon 24
12/10/2025 18:00:49 Lebanon 24 Lebanon 24

بطولة لبنان

نعمة افرام

الرياض

لبنان

رياضي

رعشين

رابعة

إفرام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:49 | 2025-10-12
10:48 | 2025-10-12
10:46 | 2025-10-12
10:43 | 2025-10-12
10:32 | 2025-10-12
10:01 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24