باسيل جال في قرى بترونية

جال رئيس " " في بعض قرى ، فوضع بداية إكليلاً من الزهر على نصب ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ في قرية بجدرفل.وفي حردين تفقد أعمال الترميم في فندق Hotel Hardini Inn، ثم زار دير مار يوحنا الذي كان قد تم ترميمه بهبة هنغارية، وتفقد أعمال ترميم دير مار سركيس وباخوس.اختتمت الجولة مع أبناء حردين في دارة رئيس البلدية السيد عساف.