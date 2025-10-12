Advertisement

لبنان

باسيل جال في قرى بترونية

Lebanon 24
12-10-2025
جال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في بعض قرى البترون، فوضع بداية إكليلاً من الزهر على نصب شهداء ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ في قرية بجدرفل.
وفي حردين تفقد أعمال الترميم في فندق Hotel Hardini Inn، ثم زار دير مار يوحنا الذي كان قد تم ترميمه بهبة هنغارية، وتفقد أعمال ترميم دير مار سركيس وباخوس.
 
اختتمت الجولة مع أبناء حردين في دارة رئيس البلدية السيد جوزيف عساف. 
 
