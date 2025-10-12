بعد مقتل شخصين... وقفة إحتجاجية في طرابلس

Advertisement

نفّذ عدد من أبناء وأقارب عائلة آل محرمجي، وقفة إحتجاجية عند مستديرة الساعة في - ، طالبوا خلالها والأجهزة الأمنية ورئيس الجمهورية بالتدخّل العاجل وفتح تحقيق شفاف، بعد الإشكال الذي وقع في وقت سابق، وأدّى إلى مقتل اثنين من أبنائهم.ورفع المحتجّون لافتات تدعو إلى محاسبة كلّ من شارك في الإشكال.