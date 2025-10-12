Advertisement

لبنان

بعد مقتل شخصين... وقفة إحتجاجية في طرابلس

Lebanon 24
12-10-2025 | 09:48
نفّذ عدد من أبناء وأقارب عائلة آل محرمجي، وقفة إحتجاجية عند مستديرة الساعة في مدينة الميناء - طرابلس، طالبوا خلالها القضاء والأجهزة الأمنية ورئيس الجمهورية بالتدخّل العاجل وفتح تحقيق شفاف، بعد الإشكال الذي وقع في وقت سابق، وأدّى إلى مقتل اثنين من أبنائهم.
ورفع المحتجّون لافتات تدعو إلى محاسبة كلّ من شارك في الإشكال.
 
 
 
