لبنان
زيارة تكريمية من نقيب المحامين إلى دير المخلص في جون الشوف
Lebanon 24
12-10-2025
|
09:54
زار
نقيب المحامين
في
بيروت
فادي المصري
وعقيلته،
الرئيس العام
للرهبانية المخلصية الأرشمندريت انطوان رزق، في مركز الرهبنة في دير المخلص في جون، يرافقه وفد من المحامين، ضمّ عضو
مجلس النقابة
المحامي
سعد الدين الخطيب
، رئيس بلدية المطلة ( الشوف) المحامي ألان عيد، الرئيس السابق لبلدية مزرعة الضهر في اقليم الخروب المحامي حسيب عيد والمحامي الياس عيد، وقد هنأ النقيب المصري الأرشمندريت رزق بإنتخابه رئيسا للرهبنة المخلصية، وكانت مناسبة تم خلالها عرض للأوضاع العامة، وتلاها جولة في الدير، حيث قدم الأرشمندريت رزق شرحا عن تاريخ تأسيس الدير ودوره في المنطقة .
وقد أبدى النقيب المصري إعجابه "بهذا الموقع الوطني في
منطقة الشوف
ذات التنوع الطائفي والمذهبي".
بعدها أقام المحامي حسيب عيد مأدبة غداء تكريمية على شرف النقيب المصري والوفد المرافق. (الوكالة الوطنية)
