Advertisement

لبنان

زيارة تكريمية من نقيب المحامين إلى دير المخلص في جون الشوف

Lebanon 24
12-10-2025 | 09:54
A-
A+
Doc-P-1428447-638958849831260460.png
Doc-P-1428447-638958849831260460.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار نقيب المحامين في بيروت فادي المصري وعقيلته، الرئيس العام للرهبانية المخلصية الأرشمندريت انطوان رزق، في مركز الرهبنة في دير المخلص في جون، يرافقه وفد من المحامين، ضمّ عضو مجلس النقابة المحامي سعد الدين الخطيب، رئيس بلدية المطلة ( الشوف) المحامي ألان عيد، الرئيس السابق لبلدية مزرعة الضهر في اقليم الخروب المحامي حسيب عيد والمحامي الياس عيد، وقد هنأ النقيب المصري الأرشمندريت رزق بإنتخابه رئيسا للرهبنة المخلصية، وكانت مناسبة تم خلالها عرض للأوضاع العامة، وتلاها جولة في الدير، حيث قدم الأرشمندريت رزق شرحا عن تاريخ تأسيس الدير ودوره في المنطقة .
Advertisement

وقد أبدى النقيب المصري إعجابه "بهذا الموقع الوطني في منطقة الشوف ذات التنوع الطائفي والمذهبي".

بعدها أقام المحامي حسيب عيد مأدبة غداء تكريمية على شرف النقيب المصري والوفد المرافق. (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
باسيل يجول في الشوف: من المؤسف الا تكون دير القمر مركز استقطاب للسياحة
lebanon 24
12/10/2025 18:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لحظة ساحرة في ريو: المسيح المخلّص يحتضن القمر العملاق
lebanon 24
12/10/2025 18:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل التقى الحبتور: نعوّل على المخلصين للنهوض بوطننا
lebanon 24
12/10/2025 18:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24
غراهام: حزب الله تدربه إيران وهو مخلص لها
lebanon 24
12/10/2025 18:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24

سعد الدين الخطيب

الوكالة الوطنية

نقيب المحامين

مجلس النقابة

الرئيس العام

فادي المصري

منطقة الشوف

سعد الدين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:49 | 2025-10-12
10:48 | 2025-10-12
10:46 | 2025-10-12
10:43 | 2025-10-12
10:32 | 2025-10-12
10:01 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24