توقيف سارق مطعم في دوحة عرمون بعملية نوعية لشعبة المعلومات

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها لملاحقة المتورطين بعمليات السرقة في مختلف المناطق وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بسرقة مبلغ مالي من داخل مطعم في محلة دوحة .وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت الشعبة من تحديد هويته ويدعى:-م. ش. (مواليد عام 1980)بتاريخ 30- 09- 2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات في محلة على متن دراجة آلية نوع “هاوجو” لون أحمر دون لوحات تم ضبطها.بتفتيشه والدراجة، تم ضبط طبة بلاستيكية بداخلها مادة الباز، أدوات تستخدم للسرقة، قناع، مبلغ مالي، وهاتف خلوي.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، حيث أجري المقتضى القانوني بحقه وجرى تسليمه إلى القطعة المعنية بناءً على إشارة المختص.