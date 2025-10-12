23
لبنان
توقيف سارق مطعم في دوحة عرمون بعملية نوعية لشعبة المعلومات
Lebanon 24
12-10-2025
|
10:43
A-
A+
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها
قوى الأمن الداخلي
لملاحقة المتورطين بعمليات السرقة في مختلف المناطق
اللبنانية
وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بسرقة مبلغ مالي من داخل مطعم في محلة دوحة
عرمون
.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت الشعبة من تحديد هويته ويدعى:
-م. ش. (مواليد عام 1980)
بتاريخ 30- 09- 2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات
شعبة المعلومات
في محلة
بشامون
على متن دراجة آلية نوع "هاوجو" لون أحمر دون لوحات تم ضبطها.
بتفتيشه والدراجة، تم ضبط طبة بلاستيكية بداخلها مادة الباز، أدوات تستخدم للسرقة، قناع، مبلغ مالي، وهاتف خلوي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، حيث أجري المقتضى القانوني بحقه وجرى تسليمه إلى القطعة المعنية بناءً على إشارة
القضاء
المختص.
