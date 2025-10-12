23
"فتح" في صور تعقد مؤتمرها السابع: تأكيد على الوحدة والنضال
12-10-2025
11:14
عقدت حركة فتح في منطقة صور مؤتمرها التنظيمي السابع تحت عنوان "دورة الشهيدين القائدين
أبو علي
طانيوس وغازي كيلاني"، بحضور قيادات من الحركة وأعضاء المجلس الثوري وممثلين عن فصائل منظمة التحرير والقوى
اللبنانية
، في قاعة الشهيد فيصل الحسيني بمخيم الرشيدية.
وفي كلمةٍ ألقاها عضو قيادة إقليم
لبنان
الدكتور رياض أبو العينين، شدّد على أن المؤتمرات التنظيمية تشكّل محطة لمراجعة التجربة وتقييم الأداء وتعزيز الدور الوطني للحركة، مؤكداً أن "فتح ستبقى رأس الحربة في النضال الفلسطيني حتى تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة
الفلسطينية
وعاصمتها القدس الشريف".
أبو العينين تناول في كلمته العدوان
الإسرائيلي
المتواصل على غزة والضفة والقدس، واصفاً ما يجري بأنه "إبادة ممنهجة تتطلب موقفاً عربياً ودولياً حازماً"، وداعياً المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية. كما أشار إلى خطة وقف إطلاق النار التي رعتها مصر وقطر والولايات المتحدة، معتبراً أنها "مدخل لإنهاء معاناة
الفلسطينيين
وبدء الإعمار ورفع الحصار".
وختم بالتأكيد على التمسك بخيار
المقاومة
والوحدة الوطنية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
