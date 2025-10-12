رابطة مختاري الضنية حدّدت موعد انتخاب هيئتها الإدارية

حددت رابطة مختاري يوم الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لانتخاب هيئة إدارية جديدة لها، خلال الإجتماع الذي عقدته لهذه الغاية في مقرها، والذي تم فيه تحديد تشرين الأول الجاري موعداً لفتح باب الترشيح ويوم 22 منه موعداً للرجوع عن الترشيح. كما حُدد بدل الترشيح بمليوني ، على أن يُرفق كل مختار مرشح مع طلب ترشحه سجلاً عدلياً جديداً، وبيان قيد إفراديا جديدا مع الإيصال المالي.

