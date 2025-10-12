Advertisement

لبنان

رابطة مختاري الضنية حدّدت موعد انتخاب هيئتها الإدارية

Lebanon 24
12-10-2025 | 11:25
حددت رابطة مختاري الضنية يوم الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لانتخاب هيئة إدارية جديدة لها، خلال الإجتماع الذي عقدته لهذه الغاية في مقرها، والذي تم فيه تحديد يوم 13 تشرين الأول الجاري موعداً لفتح باب الترشيح ويوم 22 منه موعداً للرجوع عن الترشيح. كما حُدد بدل الترشيح بمليوني ليرة لبنانية، على أن يُرفق كل مختار مرشح مع طلب ترشحه سجلاً عدلياً جديداً، وبيان قيد إفراديا جديدا مع الإيصال المالي.
ليرة لبنانية

يوم 13

لبنان

داري

تشري

